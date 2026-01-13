Sistemul de transfuzii din România trebuie reformat total. Numărul donatorilor este insuficient, programul centrelor este prea scurt, iar în fiecare zi, cel puţin un pacient în stare gravă trebuie să aştepte până fac medicii rost de sânge pentru el. Ministrul Sănătăţii are un plan de reformă, care include importul de sânge pentru a salva viaţa suferinzilor de boli rare.

Fiecare dintre noi vedem zilnic apeluri disperate pe reţele de socializare. O mamă, o bunică, un coleg au nevoie urgent de sânge, iar în spitale este frecvent criză.

Motivele sunt multiple. Ţara noastră este la coada clasamentului în Europa după numărul de donatori - 18 la mia de locuitori - iar centrele de transfuzii sunt puţine şi au program doar şase ore de luni până vineri.

În Bucureşti, cinci cabinete trebuie să răspundă solicitărilor venite zilnic de la 69 de spitale publice şi private.

Articolul continuă după reclamă

"Este foarte dificil să reuşeşti să asiguri absolut toate componentele sanguine pe toate grupele de sânge apelăm la ajutorul colegilor din jur, ne ajută aproape zilnic sau o dată la două zile", a explicat Lucia Grijac directorul Centrului de Transfuzii Bucureşti.

Sistemul de transfuzii va fi reformat, însă, anunţă ministrul Sănătăţii. Printre altele, vrea program de 12 ore în weekend la centrele de transfuzii şi echipamente de testare a sângelui la standarde NATO.

"Înfiinţarea unor centre regionale unde ne vom axa pe testare folosind tehnologie de ultimă generaţie", explică Alexandru Rogobete, ministru al Sănătăţii.

În plus, ministerul Sănătăţii vrea să importe sânge din ţările vecine şi să fabrice medicamente din el.

"Este un prim pas absolut esenţial care automat ne va duce în următorul pas, într-un mod natural şi anume să procesăm plasma şi să o transformăm în albumină sau în alte produse farmaceutice", a explicat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Aceste medicamente ar putea salva sute de pacienţi cu afecţiuni autoimune pentru care statul cumpără tratamentul din străinătate, cu milioane de euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰