Șoferul român, care a provocat moartea a 6 migranți în Bulgaria, reținut pentru omor calificat

Şoferul român care a provocat moartea a şase migranţi în Bulgaria a fost reţinut pentru omor calificat. Bărbatul era urmărit de poliţişti, când a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un panou publicitar de pe marginea drumului.

Parchetul Districtual din Burgas a reținut pentru 72 de ore un cetățean român acuzat că a provocat intenționat moartea a șase migranți, în urma unei urmăriri cu poliția. Accidentul s-a produs în apropiere de Burgas, când vehiculul condus de acesta a părăsit carosabilul și a plonjat în lacul Vaia.

Potrivit anchetatorilor, cetățeanul român, identificat ca S.K., se afla la volanul unei mașini care transporta nouă migranți, pe care îi ajuta ilegal să intre și să tranziteze teritoriul Bulgariei.

Românul, acuzat de omor calificat

Procurorii au declarat că acesta conducea cu viteză excesivă și a ignorat mai multe semnale luminoase și sonore ale polițiștilor de frontieră, care îl urmăreau cu trei vehicule. În ciuda tentativelor repetate de a-l opri, S.K. a continuat să fugă, încercând să evite arestarea.

Urmărirea s-a încheiat atunci când șoferul a pierdut controlul mașinii, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un panou publicitar de pe marginea drumului, potrivit Novinite.

Vehiculul s-a răsucit, apoi a căzut în lacul Vaia. Șase dintre migranți au murit în accident, iar alții au fost răniți. Șoferul a supraviețuit și a fost reținut atât pentru omor calificat, cât și pentru sprijinirea trecerii ilegale a frontierei.

Procurorii urmează să solicite instanței aplicarea măsurii preventive a arestului preventiv pentru inculpat.

Comisarul-șef Anton Zlatanov, șeful Poliției de Frontieră, a declarat anterior că urmărirea a durat 34 de minute și s-a desfășurat pe traseul dintre Kiten și Burgas. Polițiștii au observat vehiculul în apropiere de localitatea Yasna Polyana și au încercat să-l oprească pentru control. În loc să oprească, șoferul a accelerat, continuând spre Burgas cu viteze de peste 150 km/h.

