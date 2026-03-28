O clipă de neatenţie le-a fost fatală! Doi tineri din Dâmboviţa, soţ şi soţie de doar câteva luni, au pierit într-un accident cumplit, pe o şosea de lângă Girona, în Spania. TIR-ul condus de bărbat s-a zdrobit de un alt camion oprit pe marginea drumului. Cabina a fost cuprinsă de flăcări înainte ca cineva să poată interveni.

Imaginile filmate de alţi şoferi, imediat după accident, arată amploarea dezastrului. În impact, cabina TIR-ului în care se aflau cei doi români de 34 şi 28 de ani s-a aprins şi a fost imediat înghiţită de flăcări uriaşe. Fumul negru ridicat deasupra oraşului Girona era vizibil de la kilometri depărtare. Până şi vegetaţia uscată de pe marginea şoselei s-a aprins. Flăcările au pârjolit jumătate de hectar.

Tragedia a avut loc pe dumul de mare viteză C-25, la câţiva kilometri de Girona.

Au visat la o viață mai bună, dar se întorc în sicriu

"Poliția din Catalonia, care anchetează acest accident rutier, pare să fi ajuns la concluzia că neatenția șoferului român a provocat accidentul. Un camion era oprit pe partea dreaptă a șoselei, fiind defect și așteptând depanarea, iar șoferul celui de-al doilea camion nu a fost atent. Este posibil să se fi uitat la telefon sau să fi fost ocupat cu altceva, de vreme ce nu au existat urme de frânare. Camionul în care se aflau cei doi români a intrat din plin în cel staționat. Cel mai probabil, cei doi români au murit pe loc, iar ulterior au fost complet calcinați de incendiul provocat", a declarat Ciprian Bălţoiu - corespondent Observator.

Ionuţ şi Mădălina plecaseră din Dâmboviţa în străinătate pentru a-şi face un rost în viaţă. Din toamnă erau soţ şi soţie, dar şi colegi. Conduceau pe rând TIR-ul în care şi-au găsit sfârşitul. Şoferul camionului de care s-a izbit TIR-ul condus de Ionuţ staţiona din cauza unor probleme tehnice. Bărbatul a ajuns şi el la spital, dar este în afara pericolului. Ore în şir traficul în zonă a fost blocat, iar şoferii au aşteptat în cozi lungi de kilometri.

În Europa lucrează între trei și patru sute de mii de șoferi români de camion, angajaţi în firme din Germania, Olanda, Belgia, Spania sau Italia. România este una dintre cele mai importante surse de șoferi profesioniști din Uniunea Europeană.

