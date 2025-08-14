Antena Meniu Search
x

Curs valutar

SUA, pauză pentru sancțiuni împotriva Rusiei înainte de întâlnirea Trump - Putin

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat miercuri suspendarea temporară a unor sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit DPA, măsură care deschide calea pentru întâlnirea programată vineri, în Alaska, între președintele american Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 14:56
SUA, pauză pentru sancțiuni împotriva Rusiei înainte de întâlnirea Trump - Putin - Shutterstock

Oficiul pentru controlul activelor străine (OFAC) al Trezoreriei a menționat că suspendarea se va aplica doar acelor tranzacții care "sunt în mod obișnuit necesare pentru participarea sau susținerea întâlnirilor din statul Alaska între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Federației Ruse".

Suspendarea va rămâne în vigoare până pe 20 august, a precizat OFAC.

Washingtonul a impus o gamă largă de sancțiuni oficialilor și companiilor ruse în ultimii ani, în principal din cauza războiului de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei. Aceste măsuri ar fi putut împiedica deplasările în Alaska pentru cei implicați în discuții, explică dpa.

Articolul continuă după reclamă

OFAC a mai notat că nu vor fi deblocate active supuse sancțiunilor și nici nu a specificat la ce persoane sau entități se referă suspendarea.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sua sanctiuni rusia trump putin
Înapoi la Homepage
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist”
Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică”
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria?
Observator » Ştiri externe » SUA, pauză pentru sancțiuni împotriva Rusiei înainte de întâlnirea Trump - Putin