Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat miercuri suspendarea temporară a unor sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit DPA, măsură care deschide calea pentru întâlnirea programată vineri, în Alaska, între președintele american Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin, informează Agerpres.

SUA, pauză pentru sancțiuni împotriva Rusiei înainte de întâlnirea Trump - Putin - Shutterstock

Oficiul pentru controlul activelor străine (OFAC) al Trezoreriei a menționat că suspendarea se va aplica doar acelor tranzacții care "sunt în mod obișnuit necesare pentru participarea sau susținerea întâlnirilor din statul Alaska între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Federației Ruse".

Suspendarea va rămâne în vigoare până pe 20 august, a precizat OFAC.

Washingtonul a impus o gamă largă de sancțiuni oficialilor și companiilor ruse în ultimii ani, în principal din cauza războiului de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei. Aceste măsuri ar fi putut împiedica deplasările în Alaska pentru cei implicați în discuții, explică dpa.

Articolul continuă după reclamă

OFAC a mai notat că nu vor fi deblocate active supuse sancțiunilor și nici nu a specificat la ce persoane sau entități se referă suspendarea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰