Speranţele de pace între Rusia şi Ucraina s-au spulberat. Donald Trump a renunţat la ideea unui summit cu Vladimir Putin, la Budapesta, după ce Kremlinul a refuzat îngheţarea conflictului propusă de liderul de la Casa Albă. Moscova a reluat imediat bombardamentele.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 20:48

Peste noapte, şapte oameni au murit în urma unui atac brutal cu drone şi rachete, care a distrus blocuri în Kiev şi o grădiniţă în Harkov. Mii de români au fost treziţi de alerte pe telefon, în judeţul Tulcea. 

A doua întâlnire dintre Donald Trump şi Vladimir Putin în acest an a fost suspendată după discuţia miniştrilor de Externe, în care ruşii au refuzat un armistiţiu în Ucraina.

În weekend, Moscova a trimis la Washington un document neoficial în care cerea control total asupra regiunii Donbas şi garanţii că trupele NATO nu vor fi trimise niciodată în Ucraina.

Volodimir Zelenski a sugerat că blocajul negocierilor a fost provocat de decizia lui Trump de a nu livra rachete Tomahawk.

În paralel, Uniunea Europeană pregăteşte un plan de pace în 12 puncte, care seamănă cu cel propus de Donald Trump, inclusiv partea ca Ucraina să cedeze o parte din teritoriul ei.

Până atunci, Ucraina rămâne sub asediu. Dronele Rusiei au lovit o grădiniţă în al doilea cel mai mare oraş al ţării, Harkov. 48 de copii au fost scoşi din fum şi flăcări, după ce s-au adăpostit în pivniţă.

În acest timp, Putin a supravegheat un nou exerciţiu nuclear, despre care a ţinut să sublinieze că este unul programat. 

