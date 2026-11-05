Țara cu salarii de aproape 7.000 de euro, în care nu se găsesc muncitori. Oferă joburi în 20 de domenii

Procedura accelerată de angajare se aplică și lucrătorilor din afara Uniunii Europene, în timp ce cetățenii din UE au deja dreptul să lucreze în Luxemburg fără permis de muncă. Țara cu cele mai mari salarii medii din Uniunea Europeană se confruntă cu un deficit major de forță de muncă. Din acest motiv, autoritățile au decis să simplifice considerabil procedurile de angajare a străinilor în 20 de categorii de ocupații în care există un deficit de personal.

Specialiștii din domeniul medical și IT, analiștii financiari, inginerii și muncitorii calificați sunt printre cei mai căutați angajați.

Luxemburg, una dintre cele mai bogate țări europene și statul cu cele mai mari salarii medii din UE, se confruntă cu o lipsă semnificativă de muncitori calificați. Deși salariile sunt mult mai mari decât în majoritatea țărilor europene, angajatorii găsesc tot mai greu personal potrivit. Din acest motiv, autoritățile au decis să simplifice angajarea specialiștilor străini în 20 de categorii de ocupații în care deficitul de forță de muncă este deosebit de mare.

Luxemburg ocupă primul loc în UE la salarii

Potrivit datelor Eurostat pentru anul 2024, salariul mediu anual brut în Luxemburg, calculat pentru un angajat cu normă întreagă, a fost de aproximativ 83.000 de euro, adică în jur de 6.917 euro pe lună. Salariul net ar fi de aproximativ 4.600 de euro lunar.

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Luxemburg ocupă astfel primul loc în Uniunea Europeană, înaintea Danemarcei și Irlandei. Aceste cifre reprezintă salarii brute, iar veniturile efective depind de profesie, experiență și situația fiscală a fiecărui angajat, potrivit Blic.

Potrivit publicației nigeriene Legit.ng, autoritățile din Luxemburg au publicat o listă de ocupații pentru care este prevăzută o procedură accelerată de angajare a lucrătorilor calificați din străinătate. Lista cuprinde 20 de categorii de ocupații din diverse domenii, de la sectorul bancar și tehnologia informației până la sănătate, asistență socială.

Ce meserii sunt căutate

Pe lista celor 20 de categorii de ocupații deficitare din Luxemburg se află profesii din domenii foarte diferite, de la specialiști cu studii superioare în finanțe și IT până la muncitori calificați, personal medical și educatori.

Cererea este mare în sectorul bancar și financiar, unde există un deficit de specialiști în evaluarea riscurilor de credit, consilieri bancari, analiști financiari, economiști, contabili, auditori și experți în administrarea fondurilor de investiții.

Angajatorii caută și juriști, avocați, consultanți fiscali, precum și specialiști în probleme juridice din domeniul bancar și al asigurărilor.

Printre profesiile foarte căutate se numără și cele din domeniul IT. Companiile au nevoie de programatori, ingineri software, administratori de rețele și baze de date, specialiști în securitate cibernetică și ingineri specializați în prelucrarea datelor.

Oportunități de angajare în sănătate și asistență socială

Deficitul de forță de muncă este ridicat și în domeniul sănătății și al asistenței sociale. Luxemburg are nevoie de asistenți medicali, infirmieri și îngrijitori care să lucreze în spitale, cămine pentru vârstnici și servicii de îngrijire la domiciliu.

Sunt căutați și asistenți sociali, educatori, directori de instituții preșcolare și specialiști care lucrează cu copii și persoane cu nevoi speciale.

Există oportunități de angajare și în construcții, industrie și meserii tehnice. Printre cei mai căutați muncitori se numără montatorii de acoperișuri, instalatorii de panouri solare, tinichigiii auto, vopsitorii auto, mecanicii industriali și electromecanicii.

De asemenea, există un deficit de ingineri specializați în robotică, biotehnologie, aviație, energie regenerabilă, cercetare și dezvoltare industrială, precum și în controlul calității.

Este vorba despre profesii pentru care angajatorii din Luxemburg întâmpină de mult timp dificultăți în găsirea unui număr suficient de candidați calificați.

Din acest motiv, autoritățile au introdus o procedură simplificată pentru angajarea lucrătorilor din țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

Cetățenii Croației, țară membră a UE, au deja dreptul să lucreze în Luxemburg fără să obțină un permis de muncă. Cu toate acestea, lista ocupațiilor deficitare le poate fi utilă pentru a identifica domeniile în care există o cerere crescută de angajați.