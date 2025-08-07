Ţara unde s-ar putea întâlni Donald Trump şi Vladimir Putin. "Ar fi una dintre cele mai potrivite"

Donald Trump şi Vladimir Putin s-ar putea întâlni chiar săptămâna viitoare, iar întrevederea ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite, a spus chiar Putin, astăzi, 7 august.

Preşedintele rus a făcut declaraţia la scurtă vreme după o întâlnire cu şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, liderul Emiratelor Arabe Unite.

"Avem mulţi prieteni care sunt gata să ne ajute şi să organizeze un astfel de eveniment (un summit Trump-Putin). Unul dintre aceşti prieteni este preşedintele Emiratelor Arabe Unite. (...) Această ţară ar fi una dintre cele mai potrivite", a transmis preşedintele Vladimir Putin, citat de Associated Press.

Înainte de această declaraţie, un oficial al Kremlinului a transmis că întâlnirea ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, deşi nicio dată nu a fost confirmată public. Acest lucru coincide cu informaţii publicate de New York Times, care citează surse de la Washington. Potrivit jurnaliştilor americani, Trump şi-ar dori să se vadă cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, iar, ulterior, să participe la o întâlnire cu liderul de la Kremlin şi cu Volodimir Zelenski.

De altfel, Putin a spus că nu este împotriva ideii unei întâlniri cu Zelenski, dar că e drum lung până când toate condiţiile vor fi întrunite pentru o astfel de întrevedere.

Şi Zelenski a punctat că e nevoie de o încetare a focului înainte ca o întâlnire cu Putin să fie posibilă.

Ultimatumul dat de Trump lui Putin

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a dat un termen lui Vladimir Putin să încheie violenţele din Ucraina, iar acest termen expiră chiar mâine, 8 august.

Dacă Putin nu se va conforma, Trump spune că va introduce aşa-numitele sancțiuni secundare, adică sancțiuni împotriva statelor terțe care continuă să cumpere petrol și gaze din Rusia, în special China şi India.

O astfel de măsură ar bloca exporturile de resurse ale Rusiei și ar putea duce la prăbușirea economiei și a bugetului rus. Totuși, Kremlinul pare să mizeze pe ideea că Trump blufează și nu va pune în aplicare aceste ameninţări. La rândul său, Washingtonul presupune că Moscova este cea care blufează și că, în realitate, se teme profund de aceste sancțiuni.

O dovadă în acest sens ar fi o propunere transmisă de Moscova, potrivit căreia Rusia ar fi dispusă să oprească bombardamentele aeriene asupra orașelor ucrainene, dar ar continua ofensiva terestră din estul țării.

În urmă cu o zi, emisarul de la Washington Steve Witkoff a vorbit trei ore cu Putin, iar ambele părţi implicate au transmis că discuţia a fost una productivă. Potrivit unor surse poloneze, Trump este pregătit să îi facă unele concesii lui Putin, pentru a grăbi încheierea războiului.

Când s-au mai întâlnit Donald Trump şi Vladimir Putin

Ultimele întâlniri ale celor doi au fost în primul mandat de preşedinte al lui Trump (2017-2021).

La finalul lui 2019, aceştia au avut o întrevedere scurtă, neoficială, la summit-ul NATO ţinut la Londra. Tot în 2019, dar în iunie, au avut o întâlnire bilaterală la Osaka, la un summit G20, unde au vorbit despre Iran, China şi comerţ. În 2018, s-a ţinut un summit bilateral al celor doi preşedinţi, cu discuţii despre Siria, Ucraina şi NATO.

