Teheranul a raportat atacuri asupra unor facilități nucleare din Iran, după noi ameninţări ale Israelului

Agențiile de stat din Iran au raportat vineri că facilitățile nucleare au fost atacate, la câteva ore după ce Israelul a amenințat că va "escalada și extinde" campania împotriva Teheranului.

Agenţia de ştiri IRNA a informat că o uzină de apă grea și o uzină de producție de uraniu îmbogățit (yellowcake) au fost lovite. Yellowcake este o formă concentrată de uraniu, obținută după eliminarea impurităților din minereul brut. Apa grea este utilizată ca moderator în reactoarele nucleare, transmite AP.

Informația despre atacuri a venit după ce președintele american Donald Trump a afirmat că negocierile pentru încheierea războiului decurg bine și i-a oferit Teheranului mai mult timp pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Iranul nu a dat niciun semn că s-ar retrage.

Cu piețele financiare în scădere și cu repercusiuni economice ale războiului care se extind mult dincolo de Orientul Mijlociu, Trump se află sub o presiune tot mai mare pentru a pune capăt blocajului iranian asupra strâmtorii, o cale navigabilă strategică prin care, de obicei, se transportă o cincime din petrolul lumii. Iranul a respins o propunere americană de încetare a focului în 15 puncte, care includea renunțarea la controlul strâmtorii, dar, în același timp, a trimis mii de trupe suplimentare în regiune.

Trump a declarat că, dacă Teheranul nu redeschide strâmtoarea pentru tot traficul până pe 6 aprilie, va ordona distrugerea centralelor energetice ale Iranului. Joi, el a afirmat că negocierile pentru încheierea conflictului merg "foarte bine". Iranul susține că nu participă la nicio negociere.

Israel atacă producția de arme din Iran și capitala Libanului

Sirenele de raid aerian au sunat în Israel, iar armata a declarat că interceptarea rachetelor iraniene se face zilnic. Ministrul Apărării israelian Israel Katz a spus că Iranul "va plăti prețuri grele și în creștere pentru această crimă de război".

"În ciuda avertismentelor, tirurile continuă. Prin urmare, atacurile din Iran vor escalada și se vor extinde către alte ținte și zone care ajută regimul să producă și să opereze arme împotriva cetățenilor israelieni", a spus Israel Katz.

Armata israeliană a precizat că atacurile de vineri au vizat obiective "în inima Teheranului", unde se produc rachete balistice și alte arme, și că au fost lovite și lansatoare de rachete și depozite din vestul Iranului.

Fum s-a ridicat deasupra Beirutului după un atac de dimineață, iar Ministerul Sănătății din Liban a raportat ulterior două persoane decedate.

Iran lansează rachete și drone către vecinii săi din Golf

Ministerul Apărării al Arabiei Saudite a declarat că a doborât rachete și drone care vizau capitala, Riad.

Kuweitul a raportat că portul Shuwaikh din Kuwait City și portul Mubarak Al Kabeer din nord, aflat în construcție în cadrul inițiativei chineze "Belt and Road", au suferit "daune materiale" în urma atacurilor. Se pare că este unul dintre primele cazuri în care un proiect afiliat Chinei în statele arabe din Golf a fost lovit în cadrul războiului. China continuă să cumpere petrol iranian.

Acțiunile americane au scăzut vineri dimineața, marcând a cincea săptămână consecutivă de pierderi — cel mai lung șir de acest fel pe Wall Street din aproape patru ani. S&P 500 a scăzut cu 0,4% în primele tranzacții, Dow cu 0,6%, iar Nasdaq cu 0,6%, rupând tiparul săptămânal de câștiguri și pierderi oscilante pe fondul speranțelor fluctuante privind sfârșitul războiului.

Acțiunile asiatice au scăzut, de asemenea, vineri, pe fondul îndoielilor tot mai mari legate de șansele de dezescaladare. Prețul petrolului a crescut din nou, Brent-ul la 107 dolari pe baril în tranzacțiile de dimineață, în creștere cu peste 45% de la atacul Israelului și SUA asupra Iranului pe 28 februarie.

SUA promovează soluția diplomatică, dar trimite mai multe trupe în regiune

Blocajul Iranului asupra navigației prin Strâmtoarea Ormuz a crescut temerile privind o criză globală de energie și pare să facă parte dintr-o strategie de a forța SUA să cedeze, afectând economia mondială. Un bloc arab din Golf a declarat că Iranul percepe taxe de la nave pentru a asigura trecerea sigură.

Trimisul american Steve Witkoff a declarat că Washingtonul a transmis Iranului o "listă de acțiuni" în 15 puncte pentru o posibilă încetare a focului, folosind Pakistanul ca intermediar. Propunerea viza restricționarea programului nuclear iranian și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Iranul a respins oferta americană și a prezentat propria propunere în cinci puncte, care includea despăgubiri și recunoașterea suveranității sale asupra strâmtorii vitale.

Diplomați din mai multe țări au încercat să organizeze o întâlnire directă între trimișii SUA și cei ai Iranului, posibil în Pakistan. Ministerul de Externe al Egiptului a anunțat că ministrul Badr Abdelatty a vorbit la telefon cu omologii săi din Turcia şi Pakistan ca parte a "eforturilor intense" de organizare a discuțiilor, sperând la "măsuri treptate de dezescaladare care să ducă în final la sfârșitul războiului".

Ministerul de Externe al Turciei a confirmat aceste convorbiri și a precizat că ministrul Hakan Fidan a discutat, de asemenea, cu oficiali americani.

Între timp, miniștrii de externe ai G7, reuniți în Franța, au adoptat o declarație prin care cer oprirea imediată a atacurilor asupra populației și infrastructurii.

Navele americane s-au apropiat de regiune cu aproximativ 2.500 de marinari, iar cel puțin 1.000 de parașutiști din divizia 82 Airborne - antrenați să aterizeze în teritorii ostile pentru a securiza poziții cheie și aeroporturi - au fost trimiși în Orientul Mijlociu. Consiliul de Securitate al ONU va organiza vineri o consultare închisă pe tema Iranului, la cererea Rusiei, SUA, care deține președinția Consiliului, programând întâlnirea.

Jan Egeland, secretar general al Consiliului Norvegian pentru Refugiați, a declarat că echipele sale din Iran au raportat "numeroase case, spitale și școli deteriorate sau distruse", aproape fiecare cartier din Teheran suferind daune.

"Civilii plătesc cel mai mare preț pentru acest război. Trebuie să se încheie", a spus Egeland.

Organizația Internațională pentru Migrație a ONU a informat că 82.000 de clădiri civile din Iran, inclusiv spitale și locuințele a 180.000 de persoane, sunt avariate.

"Dacă războiul continuă, riscăm o catastrofă umanitară mult mai mare. Milioane ar putea fi forțate să fugă peste granițe, punând o presiune imensă asupra unei regiuni deja suprasolicitate", a mai spus Egeland.

Israelul a desfășurat Divizia 162 în sudul Libanului pentru a proteja orașele de la granița nordică de atacurile Hezbollah și pentru a elimina gruparea militantă, a declarat armata.

Numărul morților crește, mai ales în Iran și Liban

În Israel au murit 18 persoane, iar patru soldați israelieni au fost uciși în Liban. Doi soldați israelieni au fost răniți grav vineri în Liban într-un "accident operațional".

Autoritățile din Liban au raportat peste 1.100 de morți, iar în Iran peste 1.900 de decese.

Cel puțin 13 militari americani au fost uciși, iar patru persoane în Cisiordania ocupată și 20 în statele arabe din Golf și-au pierdut viața.

În Irak, unde grupuri susținute de Iran au intrat în conflict, 80 de membri ai forțelor de securitate au murit.

