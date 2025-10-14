Tensiunile dintre Statele Unite şi China, tot mai mari: "Încrederea s-a pierdut"

Tensiunile comerciale dintre Statele Unite şi China s-au amplificat din nou în weekend, evidenţiind prăpastia tot mai mare de neîncredere dintre cele mai mari două economii ale lumii.

La doar două zile după încheierea vacanţei ”Săptămâna de aur”, din jurul Zilei Naţionale a Chinei, Beijingul a introdus un nou cadru de restricţii pentru exporturile de pământuri rare, a extins lista neagră cu firme americane şi a impus taxe suplimentare pentru navele cu legături SUA care acostează în porturile chineze, notează CNBC.

Ca reacţie, preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu tarife de 100% pentru bunurile chinezeşti, începând cu 1 noiembrie, în timp ce Beijingul a susţinut că măsurile sale privind mineralele critice sunt ”perfect legitime”.

”Cauza principală a tensiunilor este lipsa de încredere reciprocă. La discuţiile de la Londra din iunie, cele două ţări conveniseră un acord ‘pământuri rare pentru tehnologie’. Acum, ambele se simt trădate", a explicat Larry Hu, economist-şef pentru China la Macquarie.

Analiştii spun că escaladarea este rezultatul unor percepţii greşite de ambele părţi. Beijingul ar considera că trebuie să răspundă unei noi reguli americane, intrate în vigoare la 29 septembrie, care extinde controalele la export asupra filialelor majoritar deţinute de companii aflate pe lista neagră a SUA. Washingtonul, însă, ar vedea această modificare ca un simplu „ajustaj tehnic”.

Pe de altă parte, China îşi justifică restricţiile privind pământurile rare ca o replică la interdicţiile impuse de SUA asupra tehnologiilor de vârf, în timp ce Washingtonul percepe măsurile chineze drept o tactică de negociere înaintea unei posibile întâlniri Trump–Xi la summitul APEC din Coreea de Sud, la sfârşitul lunii octombrie.

Impactul economic este deja vizibil. O nouă regulă chineză cere obţinerea unei licenţe de export pentru orice produs ce conţine pământuri rare de origine chineză, chiar dacă acestea reprezintă doar 0,1% din valoarea totală a produsului, o măsură care ar putea afecta companii precum Nvidia, TSMC şi Intel, potrivit analistului Gabriel Wildau de la Teneo.

Bursele din China au scăzut luni, urmând tendinţa de pe Wall Street, însă contractele futures americane şi-au revenit uşor, pe speranţa unei dezescaladări.

”Este posibil să se ajungă la o soluţie temporară, dar încrederea dintre cele două puteri este deja pierdută,” a declarat Jianwei Xu, economist senior la Natixis.

Liderul chinez Xi Jinping nu a confirmat încă întâlnirea propusă cu Donald Trump, dar diplomaţii ambelor părţi continuă negocierile, mai ales că termenele celor două pachete de sancţiuni nu coincid: tarifele americane ar intra în vigoare pe 1 noiembrie, iar restricţiile chineze privind exporturile de pământuri rare pe 1 decembrie.

”Această decalare oferă o fereastră de oportunitate pentru o soluţie diplomatică,” a spus Ting Lu, economist-şef pentru China la Nomura. Totuşi, analiştii avertizează că deteriorarea rapidă a încrederii reciproce ar putea transforma actuala dispută economică într-un conflict comercial de durată, cu consecinţe globale.

