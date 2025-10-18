Trump nu aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina: "Nu vrem o escaladare"

Volodimir Zelenski nu a reuşit să îl convingă pe Donald Trump să îi ofere rachete Tomahawk. Preşedintele american nu l-a refuzat categoric, dar susţine că nu îşi doreşte o amplificare a conflictului, ci un acord între cele două părţi. Un prim pas ar putea fi întâlnirea de la Budapesta între liderul de la Casa Albă şi Vladimir Putin.

Ucrainenii îşi doresc rachete Tomahawk, care le-ar permite să atace adânc în teritoriul rus și să vizeze zone militare esenţiale, instalații energetice și infrastructură critică.

"Cred că Rusia se teme de Tomahawk-uri, chiar se teme pentru că este o armă puternică și știu ce avem, ce fel de armă. Ei ştiu ce avem, ce tipuri de arme avem și înțeleg că o combinație cu Tomahawk-uri - pentru că noi vorbim despre asta, nu vorbim despre Tomahawk-uri ca despre Tomahawk-uri - avem nevoie de o combinație. De aceea se tem de această combinație. Înțeleg ce putem face", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Oferta ucraineană de schimb cu drone nu l-a convins pe Donald Trump să spună "da" vânzării.

"Avem multe drone acum. Ne construim propriile drone, dar cumpărăm şi de la alţii şi fac drone foarte bune", a spus Donald Trump, preşedintele SUA.

"Nu vreau să fac declaraţii despre asta (n.r. - rachetele Tomahawk). Am decis să nu discutăm despre acest lucru, pentru că nimeni nu vrea, adică Statele Unite nu vor o escaladare", susţine Volodimir Zelenski.

Cei doi lideri au discutat, în spatele uşilor închise despre război şi negocieri de pace.

"Președintele mi-a împărtășit dialogul lor cu partea rusă. Pentru noi, toate semnalele din partea rușilor nu sunt noi, dar contăm pe președinte, pe presiunea sa asupra lui Putin pentru a opri acest război", a mărturisit Volodimir Zelenski.

"Opriţi-vă chiar acum la linia frontului. I-am spus asta preşedintelui Zelenski. I-am spus asta preşedintelui Putin. Ambele părţi ar trebui să se întoarcă acasă, la familiile lor, să înceteze uciderile", a declarat Trump.

Rămâne de văzut dacă şi Vladimir Putin va agrea propunerea lui Donald Trump. Cei doi se vor întâlni în Ungaria peste câteva săptămâni. Analiştii au semne de întrebare şi asupra traseului pe care preşedintele rus urmează să îl aibă de la Moscova la Budapesta în condiţiile în care este vizat de un mandat european de arestare. UE a explicat însă că statele membre pot emite derogări la survolarea spaţiului lor aerian.

