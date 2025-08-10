Trump pregăteşte o măsură radicală privind consumul de Marijuana în SUA: "Vorbim de o industrie de miliarde"

Donald Trump ia în calcul să modifice o lege care clasifică Marijuana ca fiind drog de risc maxim. La mijloc sunt miliarde de dolari, explică specialiştii. Preşedintele american le-a vorbit apropiaţilor despre planurile sale la un dineu.

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, nu se concentrează doar pe politica externă, unde a reuşit să pună la punct toate detaliile unei întâlniri cu Vladimir Putin, programată să aibă loc vineri, pe 15 august. Acesta a declarat şi ceea ce s-ar putea numi un război intern împotriva traficanţilor de droguri şi a ordonat armatei americane chiar să fie pregătită pentru a lupta cu traficanţii, îndeosebi cu cei din ţările Americii Centrale şi de Sud, chiar pe teritoriul altor ţări. Pentru a obţine un mai mare avantaj în lupta cu piaţa ilegală a substanţelor stupefiante şi cu traficanţii, Trump intenţionează să facă o modificare care, crede el, ar putea aduce miliarde în Trezoreria Statelor Unite ale Americii.

Trump a pus ochii pe Marijuana

O primă măsură pregătită de Donald Trump, scrie Fox News, este aceea de a reclasifica Marijuana. El vrea să scoată această plantă din prima categorie a substanţelor de mare risc şi introducerea în a treia categorie.

Concret, în acest moment Marijuana este clasificată în aceeaşi categorie cu Heroina, LSD-ul ori drogurile sintetice precum Ecstasy şi MDMA.

Potrivit sursei citate, Donald Trump le-a spus apropiaţilor, în timpul unei strângeri de fonduri la un club de golf din New Jersey, că ar putea reclasifica Marijuana în categoria a treia, alături de substanţe farmaceutice precum Ketamina, Codeina sau Hidrocodona.

Ce ar obţine prin această mişcare

Planul preşedintelui american este de a lovi în piaţa ilegală şi în traficanţi, dar şi de a aduce mai mulţi bani la bugetul federal prin taxarea unei industrii legale a drogurilor uşoare.

The Guardian scrie că la întâlnirea la care Donald Trump şi-a expus acest plan a participat şi Kim Rivers, director executiv al Trulieve, una dintre cele mai mari companii de profil din Statele Unite ale Americii.

Măsura lui Trump, luată în calcul şi de Biden

Wall Street Journal scrie că şi fosta administraţie democrată de la Casa Albă, condusă de Joe Biden, a luat în calcul aceeaşi măsură pregătită acum de Donald Trump.

Trump: "Marijuana îţi scade IQ-ul"

În timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, între 2016-2020, doi donatori ai partidului Republican, Lev Parnas şi Igor Fruman, au apelat direct la preşedintele american pentru a încerca să-l convingă să îi sprijine să dezvolte un business privind vânzarea legală de Marijuana pe întreg teritoriul SUA. Într-o înregistrare făcută publică ulterior, Trump ar fi răspuns că e de părere că "provoacă probleme de IQ. Scade IQ-ul".

