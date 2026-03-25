Trump se uită zilnic la un rezumat video al atacurilor SUA din Iran. Aliaţii se tem că nu ştie situaţia reală

Președintele american Donald Trump primește zilnic de la echipa sa un videoclip ce rezumă bombardamentele efectuate împotriva Iranului, relatează NBC News, preluat de Agerpres.

Potrivit jurnaliştilor americani, care citează trei înalți oficiali americani neprecizați, videoclipul durează de obicei aproximativ două minute și rezumă atacurile cele mai importante din ultimele 48 de ore.

Aliaţii se tem că Donald Trump nu ştie situaţia reală din teren

Acest videoclip nu este singura informație pe care Trump o primește despre războiul pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat împotriva Iranului pe 28 februarie. El are zilnic discuții cu consilierii săi militari și responsabilii din serviciile secrete, primește rapoarte din partea acestora, mai discuta și cu lideri străini și citește presa. Totuși, acest videoclip rezumat alimentează îngrijorările aliaților lui Trump că acesta nu cunoaște sau nu înțelege tabloul complet al războiului, care durează deja de aproape patru săptămâni.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit surselor citate, în acest timp crește frustrarea lui Trump față de modul în care mass-media relatează desfășurarea războiului, întrucât el consideră, pe baza a ceea ce vede în imagini, că acest război este un succes. Astfel, potrivit NBC, Trump i-ar fi întrebat pe consilierii săi de ce presa nu acordă mai multă importanță la ceea ce vede el în acele videoclipuri.

Într-un comunicat transmis postului NBC, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins ideea că Trump nu are informații complete despre evoluția conflictului. "Oricine a participat la discuții cu președintele Trump știe că el solicită în mod activ contribuția tuturor celor prezenți și așteaptă onestitate absolută din partea tuturor consilierilor săi principali", a susținut purtătoarea sa de cuvânt.

Conform sondajelor, majoritatea americanilor se opun acestui război, inclusiv în rândul bazei electorale a lui Trump, mai ales că în campania electorală el a promis că nu va implica SUA în războaie de durată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰