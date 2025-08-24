"Trupe americane din Europa trebuie mutate în Ucraina". General ISW, despre garanţiile de securitate ale SUA

Un important general amerian în retragere, acum şef al board-ului Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Jack Keane, a vorbit într-un interviu acordat televiziunii Fox News.

Jack Keane, general american (r), dar şi şef al board-ului de conducere al Institute for the Study of War (ISW) a declarat la Fox News că Statele Unite ale Americii ar trebui să trimită forţe de menţinere a păcii în Ucraina. Acesta este de părere că e nevoie de o relocare a unei părţi a contingentului militar american din Europa în Ucraina, în spatele liniilor defensive, pentru a descuraja un viitor atac.

Generalul (r) Jack Keane, care a îndeplinit funcţia de şef adjunct al Statului Major al Armatei SUA între 1999 şi 2003, este în prezent analist militar şi un invitat frecvent al emisiunilor de la Fox News.

Într-un interviu acordat recent, el a oferit câteva posibilităţi privind planul de acţiune de după încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina.

"SUA trebuie să trimită trupe în Ucraina"

Keane a declarat că unul dintre scenarii ar putea fi marcat de o relocare a unei părţi a contingentului militar american din Europa în Ucraina sau mai aproape de Ucraina. De asemenea, el a spus că apărarea anti-aeriană trebuie îmbunătăţită, dar şi că Statele Unite dispun de suficiente forţe aeriene pentru a oferi protecţie trupelor de la sol.

Argumentele lui Jack Keane (ISW)

*Europa nu dispune de o armată suficientă pentru a gestina situaţia la o scară atât de mare, doar Armata SUA poate acest lucru

*Forţele americane sunt deja staţionate în Europa şi ar fi nevoie de o relocare

*Apărarea anti-aeriană trebuie îmbunătăţită inclusiv prin punerea în funcţiune a unor sisteme în ţările vecine

*SUA dispune de suficiente forţe aeriene pentru a oferi acoperire trupelor de la sol

Câţi militari americani sunt staţionaţi în Europa

În prezent, Germania are pe teritoriul său cea mai mare bază americană. Este vorba despre celebra bază Rammstein, unde se află circa 35.000 soldaţi. De asemenea, în Italia se află 12.000 de trupe, în Marea Britanie 10.000, iar în Turcia 1.700.

Soldaţi americani, între 1.000 şi 2.000 se mai află în Norvegia şi Belgia.

În România, numărul soldaţilor americani este de ordinul sutelor. Ei operează baza de la Deveselu.

