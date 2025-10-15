Turist american, ucis într-un atac cu armă albă, în staţiunea Cascais din Portugalia. Un alt turist e rănit

Un turist american a fost ucis, iar un altul a fost grav rănit miercuri dimineaţă în urma unui atac cu armă albă comis la Cascais, o staţiune aflată la vest de Lisabona, a anunţat poliţia portugheză, informează AFP.

"Unul dintre turişti a murit pe loc, iar celălalt a suferit răni adânci la faţă şi la braţ", a indicat pentru AFP un purtător de cuvânt al Poliţiei de Securitate Publică (PSP), fără a oferi alte detalii.

Victima rănită a fost transportată la un spital din capitală, potrivit mass-media portugheze.

Cei trei presupuşi autori ai atacului au fugit cu un vehicul şi nu au fost încă localizaţi.

"Am transmis întregului dispozitiv al PSP informaţiile necesare pentru găsirea suspecţilor", a precizat poliţia.

Cazul a fost transmis parchetului şi poliţiei judiciare.

