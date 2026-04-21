Turistă canadiană ucisă într-un atac armat la piramidele Teotihuacan din Mexic. Atacatorul s-a sinucis

O turistă canadiană în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața, iar mai multe persoane au fost rănite în urma unui atac armat produs la unul dintre cele mai importante obiective turistice din Mexic, complexul antic de la Teotihuacán. Potrivit autorităților mexicane, atacatorul s-a sinucis după ce a deschis focul asupra vizitatorilor, relatează BBC.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și-a exprimat solidaritatea cu victimele incidentului, subliniind gravitatea evenimentului petrecut într-un loc emblematic pentru patrimoniul cultural al țării.

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Teotihuacán ne îndurerează profund. Îmi exprim cea mai sinceră solidaritate față de persoanele afectate și familiile acestora", a transmis președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Ea a adăugat că a cerut cabinetului de securitate să investigheze cazul și să ofere tot sprijinul necesar.

Incidentul are loc cu doar șapte săptămâni înainte de debutul FIFA World Cup, care va include meciuri găzduite în Ciudad de México, amplificând îngrijorările legate de securitate.

Martorii descriu scene de panică și haos. Un cuplu britanic aflat în vacanță a povestit pentru BBC cum liniștea vizitei a fost întreruptă brusc de focuri de armă. "A fost o îmbulzeală generală, toată lumea încerca să fugă în același timp spre ieșire", au declarat martorii.

"Focurile de armă deveneau tot mai dese și mai puternice, iar oamenii strigau că atacatorul se apropie, ceea ce a creat panică.", au adăugat aceştia.

Cei doi au reușit să-și convingă grupul de turiști să se îndrepte spre ieșire, în ciuda confuziei generale. Ei au remarcat lipsa unei evacuări coordonate: "Am văzut oficiali alergând, dar nimeni nu le spunea oamenilor să părăsească zona."

Mai mult, aceștia au precizat că nu au fost supuși unor controale de securitate la intrare, deși aveau asupra lor un rucsac.

Ministrul de externe al Canadei, Anita Anand, a confirmat decesul unei cetățene canadiene și rănirea alteia, menționând că oficialii consulari oferă asistență. La rândul său, secretarul pentru securitate al statului, Cristóbal Castañeda Camarillo, a precizat că printre răniți se numără doi cetățeni columbieni, un rus și un canadian.

Autoritățile au recuperat de la locul atacului o armă de foc, o armă albă și muniție. Identitatea atacatorului și motivul gestului nu au fost încă făcute publice.

Complexul de la Teotihuacán, inclus în patrimoniul UNESCO, este unul dintre cele mai vizitate situri arheologice din Mexic, renumit pentru Piramida Soarelui și Piramida Lunii. Ironia tragică a situației este că acest loc urma să găzduiască, în această vară, un spectacol nocturn dedicat turiștilor, în contextul Cupei Mondiale.

Deși autoritățile au precizat că incidentul nu pare să aibă legătură cu violențele generate de cartelurile de droguri, evenimentul readuce în discuție problemele de securitate din Mexic. La începutul anului, guvernul fusese deja nevoit să ofere asigurări că siguranța nu va fi afectată în timpul turneului, după episoade violente asociate cartelului condus de Nemesio Oseguera.

Pentru turiștii aflați la fața locului, experiența rămâne una traumatizantă.

"Nu te gândești niciodată că vei ajunge într-o astfel de situație, dar, până la urmă, noi suntem bine. Suntem cei norocoși - cineva și-a pierdut viața astăzi", au concluzionat martorii.

