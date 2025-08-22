Zeci de turişti români și-au văzut moartea cu ochii pe o șosea din Grecia, după ce șoferului grec al autocarului în care se aflau i s-a făcut rău la volan. Sărmanul om a făcut un infarct. Cumva a reușit totuşi să oprească mașina şi a lovit doar un indicator rutier. Pasagerii au scăpat teferi, dar bărbatul aflat la volan nu a mai putut fi salvat.

Puțin a lipsit ca pasagerii să nu-l linșeze pe patronul firmei de transport, când au aflat că bărbatul știa că șoferul său fusese operat pe cord și tot a decis să îl trimită în cursă.

Oamenilor le-a sărit țandăra când au înțeles că individul încerca să îi trimită mai departe în călătorie cu aceeași mașină.

"Gândiți-vă că patronul de autocar a vrut să ne urce înapoi în acel autocar avariat, în care șoferul a făcut infarct și a fost luat de salvare. Tot e spart autocarul, lumea nu vrea să urce, e panicată și el s-a răstit la noi zicând că dacă nu urcăm în autocarul ăsta mai stăm două ore pe marginea drumului până vine alt autocar", spune un pasager.

Cum au ajuns oamenii la destinaţie

Vorbim despre 45 de persoane din România, din mai multe oraşe, care erau transportate de către firma respectivă de transport către locul lor de cazare, în Katerini. La un moment dat, şoferului i s-a făcut rău la volan. A reuşit să tragă pe dreapta, dar din păcate nu a mai putut fi salvat.

Deşi autocarul era destul de grav avariat, patronul firmei de transport, venit la faţa locului, a încercat să îi urce pe oameni înapoi în acelaşi mijloc de transport. Oamenii au refuzat în mod categoric şi l-au tras la răspundere pentru faptul că nu a ţinut cont de starea de sănătate a şoferului şi l-a pus într-o situaţie periculoasă.

Oamenii au luat legătura cu autorităţile din România, iar cei de aici au contactat consulul din Salonic, ca apoi patronul firmei de transport să fie de acord să trimită un alt autocar pentru a fi preluaţi românii. Nimeni nu a fost rănit, în afară de şoferul care şi-a pierdut viaţa în urma infarctului.

