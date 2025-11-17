Ucraina a comandat 100 de avioane de vânătoare Rafale din Franța. Acord istoric anunţat de Zelenski

Ucraina a făcut o comandă de 100 de avioane de vânătoare Rafale din Franța a anunţat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Ukrinform. Macron şi Zelenski au semnat luni, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, un acord de armament calificat drept "istoric" de către liderul de la Kiev, pentru "consolidarea" aviaţiei militare şi a apărării aeriene ale Ucrainei.

"Ucraina tocmai a făcut o comandă istorică de 100 de avioane Rafale pentru a-și dota armata", a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Zelenski a făcut anunţul după semnarea unui contract la baza militară aeriană Villacoublay, unde s-a întâlnit luni cu președintele francez, Emmanuel Macron. Cei doi au semnat o declarație de intenție privind cooperarea în domeniul achiziției de echipamente de apărare pentru Ucraina.

Cu o zi înainte, jurnalistul francez Jean-Dominique Merchet de la publicația L’Opinion a anunțat că Franța se pregătește să semneze un acord militar de amploare cu Ucraina, care ar putea include livrarea de avioane de vânătoare moderne și sisteme de apărare antiaeriană cu rază lungă de acțiune.

Potrivit sursei citate, acordul ar include livrarea de avioane Rafale și armamentul aferent, precum și sisteme moderne de apărare aeriană de tip SAMP/T NG cu rachete Aster 30 B1 NT, capabile să intercepteze amenințări aeriene de la distanță foarte mare.

Macron şi Zelenski, acord istoric în domeniul armamentului

Duminică, pe platforma X, Zelenski a evocat "un acord istoric" ce prevede "o consolidare semnificativă" a aviaţiei de luptă, a apărării aeriene şi a altor echipamente de apărare ale Kievului. Potrivit preşedinţiei franceze, este vorba despre "a pune excelenţa franceză în materie de industrie de apărare în serviciul apărării Ucrainei şi a permite achiziţionarea de sisteme care îi sunt necesare pentru a răspunde la agresiunea rusă". Palatul Elysée a evocat în special "apărarea cerului ucrainean", în timp ce Volodimir Zelenski şi-a reluat sâmbătă apelul pentru obţinerea de sisteme de apărare aeriană suplimentare, după ce forţele ruse au efectuat noi lovituri masive asupra Ucrainei.

De asemenea, cei doi lideri au semnat luni o "declaraţie de intenţie" privind achiziţionarea de către Kiev a până la 100 de avioane franceze de luptă Rafale. Acest model intră astfel pentru prima dată în dotarea forţelor aeriene ucrainene.

Potrivit Palatului Elysée, acest acord, care se întinde "pe un orizont de timp de zece ani", prevede posibile contracte viitoare pentru achiziţionarea de către Kiev a unor echipamente franceze noi: "de ordinul a 100 Rafale, cu armamentul asociat", precum şi alte armamente, printre care sistemul de apărare aeriană SAMP-T de nouă generaţie în curs de dezvoltare, sisteme radar şi drone.

Această a noua vizită a liderului ucrainean în Franţa de la începerea invaziei ruse în februarie 2022 în Ucraina are loc pe fondul situaţiei complicate existente pe front pentru ţara sa, în pragul iernii. În plus, Ucraina este zguduită de un scandal de corupţie ce a condus la demisia a doi miniştri şi l-a forţat pe Zelenski să adopte sancţiuni contra unuia dintre colaboratorii săi apropiaţi.

Luna trecută, preşedintele Ucrainei a semnat deja o scrisoare de intenţie în vederea achiziţionării a 100-150 de avioane de vânătoare suedeze Gripen, o manieră de a afişa o schimbare de atitudine faţă de cedările de armament făcute de ţările occidentale aliate şi de a planifica o consolidare pe termen lung a apărării ucrainene după izbucnirea conflictului.

După această vizită la Villacoublay, la sud-vest de Paris, cei doi preşedinţi se deplasează la Valerian (vest de Paris) pentru a vizita statul-major al 'forţei multinaţionale Ucraina' pe care Parisul şi Londra se pregătesc să o desfăşoare în cadrul unui acord de încetare a focului şi al "garanţiilor de securitate" ce vor fi furnizate Kievului.

Cei doi lideri vor participa după-amiază, la Palatul Elysée, la un "forum franco-ucrainean privind dronele". Kievul intenţionează să utilizeze în acest an peste 4,5 milioane de drone, ce sunt responsabile pentru 70% din distrugerile materiale în rândul inamicului pe front. Ucraina foloseşte de asemenea drone pentru a doborî dronele Shahed lansate contra sa în fiecare noapte.

