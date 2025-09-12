Ucraina lovește pentru prima dată portul rusesc Primorsk cu drone. De ce e un obiectiv important
Un atac cu drone asupra portului rusesc Primorsk, situat în nord-vestul țării, a provocat vineri un incendiu la un vas și la o stație de pompare, a anunțat guvernatorul regional. Este primul atac raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale pentru exporturile de petrol din Rusia, scrie Reuters.
Din luna august, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, inclusiv rafinării și conducte, în condițiile în care negocierile de pace rămân blocate, mai precizează sursa citată.
Alte porturi, precum Ust-Luga, aflat în apropiere, și Novorossiisk, la Marea Neagră, au fost vizate în repetate rânduri în ultimele luni. Rusia și-a revizuit planul de export de țiței pentru luna septembrie din porturile vestice la 2,1 milioane de barili pe zi, cu 11% mai mult față de programul inițial, deoarece atacurile cu drone asupra rafinăriilor interne au redus cererea locală de țiței.
Guvernatorul Alexander Drozdenko a precizat că incendiul de pe vasul aflat în Primorsk a fost stins și nu există riscul scurgerilor de petrol. El a mai adăugat, într-o postare pe Telegram, că peste 30 de drone au fost doborâte în regiune.
Primorsk este situat în Golful Finlandei, lângă Sankt Petersburg. Agenția rusă de transport aerian Rosaviatsia a anunțat că Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg și-a suspendat operațiunile pentru câteva ore vineri dimineață. Armata rusă a declarat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 221 de drone ucrainene peste noapte, inclusiv nouă deasupra regiunii Moscovei.
