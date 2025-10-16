Un constructor român, care a lucrat la renovarea sediului partidului Vlaams Belang, din Bruxelles, se plânge că a primit o țeapă de 200.000 de euro. Scandalul a început în septembrie 2024, iar în ianuarie muncitorii români au ieşit în stradă, în faţa sediului renovat. Românul s-a plâns şi la Parlamentul European. Problema este că firma românului a fost subcontractată de o altă companie, iar reprezentanţii partidului spun că ei au plătit toţi banii, scrie Der Standaard

Un constructor român acuză că a fost păcălit cu 200.000 euro, după ce a renovat sediul unui partid din Belgia - Der Standaard

Partidul politic belgian Vlaams Belang a angajat compania Woutim din Limburg pentru renovarea noului sediu. Woutim a subcontractat lucrările către firma B-Tech, cu sediul în Flandra de Est, care, la rândul său, a colaborat cu un alt subcontractor, A&C Industrial Services, condusă de Adrian Ciocoiu, un antreprenor român care locuiește în Belgia. Muncitorii săi au realizat o mare parte din lucrări, scrie De Standaard.

"Împreună cu peste 24 de muncitori din România, Ucraina și Moldova, am realizat complet instalațiile electrice, sanitare și de ventilație. […] Aceștia au fost oameni cinstiți, care au venit în Belgia pentru o viață mai bună. Însă, după luni de muncă, au mai rămas de plătit 217.101 de euro" a scris Ciocoiu, într-un e-mail adresat Parlamentului European.

Ciocoiu a fost forțat să oprească lucrările de renovare la mijlocul lunii septembrie 2024, deoarece nu mai era plătit. De atunci, a fost plimbat dintr-o parte în alta de celelalte părți implicate.

"Am cheltuit deja zeci de mii de euro pe avocați, fără niciun rezultat. Acum risc să pierd totul. […] Firma mea este în pragul falimentului. Am datorii către muncitori și executori judecătorești, și am probleme cu fiscul, în timp ce Vlaams Belang continuă să folosească fiecare sistem și tehnologie pe care le-am instalat, fără să plătească pentru ele. Este complet nedrept" a declarat Adrian Ciocoiu pentru De Standaard.

Partidul spune că nu ştia nimic, firmele subcontractate dau vina una pe alta

Ciocoiu s-a adresat direct partidului Vlaams Belang în luna februarie.

"Am explicat situația, dar mi-au spus că nu știau nimic. Mi-au promis că mă vor ajuta, dar de atunci nu am mai primit niciun semn de la ei" a explicat el.

Ulterior, Vlaams Belang a confirmat că Ciocoiu s-a prezentat la sediul partidului, însă a subliniat că toate plăţile au fost făcute către Woutim, antreprenorul angajat, şi că nu a avut contact direct cu Ciocoiu sau cu firma sa.

Partidul a declarat și că antreprenorul principal a acționat cu bună credință și a indicat către subcontractor ca responsabil. Antreprenorul principal, Woutim, nu a dorit să intre în detalii, dar a subliniat că a plătit "sume considerabile" către subcontractorul B-Tech.

"Aceste sume erau, desigur, destinate plății subcontractorilor și furnizorilor lor. […] Cu acei bani, B-Tech ar fi putut plăti pe toată lumea corect și ar fi putut finaliza lucrările cum se cuvine. Din păcate, nu s-a întâmplat asta" a scris directorul general Mario Timmers într-un e-mail trimis publicației De Standaard.

Potrivit Woutim, B-Tech a dat faliment brusc în timpul desfășurării lucrărilor. B-Tech, în schimb, susține că Woutim a reziliat contractul în timpul proiectului, ceea ce i-a forțat să solicite falimentul în februarie.

Firmele au acţionat în instanţă, însă acuzaţiile vin din toate direcţiile

În final, s-a ajuns la o acţiune juridică aflată în curs, care implică diferiții antreprenori implicați.

Timmers subliniază că și compania sa a suferit pierderi financiare și acuză B-Tech de "practici frauduloase".

"În timpul procesului de faliment a reieșit că B-Tech a folosit banii noștri pentru a plăti un grup foarte selectiv de subcontractori [...] Firma lui Ciocoiu a fost una dintre ele. Așa că nu cred că Ciocoiu este în poziția să spună că 'a rămas cu o mulțime de facturi neplătite'" a relatat Timmers.

De cealaltă parte, B-Tech critică Woutim, acuzând că a reziliat în mod intenționat contractul chiar înainte de finalizarea lucrărilor.

"Au subevaluat proiectul de la bun început, apoi ne-au dat afară pentru că nu am reușit să le respectăm termenul-limită" spune patronul companiei, care dorește să rămână anonim.

