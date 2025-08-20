Un politician a murit în parlamentul din Helsinki. Bărbatul de 30 de ani s-a sinucis
Un politician finlandez a murit în clădirea principală a parlamentului din Helsinki. Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, care era deputat al Partidului Social-Democrat, se pare că s-a sinucis în clădire și a fost găsit marți dimineață, potrivit presei locale.
„Era un membru foarte iubit al comunității noastre și ne va lipsi profund. O viață tânără s-a sfârșit mult prea devreme”, a declarat Tytti Tuppurainen, președintele grupului parlamentar social-democrat, într-un comunicat.
A murit în Parlament
Deși parlamentul se află în vacanța de vară, toate activitățile politice oficiale au fost suspendate de premierul Petteri Orpo pentru restul zilei.
Poliția a fost chemată la Parlament marți, la ora 11.06. Polițiștii au declarat că nu se suspectează nicio infracțiune.
Moartea lui Peltonen a fost confirmată aproximativ trei ore mai târziu într-o scurtă declarație parlamentară.
Peltonen, care reprezenta regiunea sudică Uusimaa, se afla la primul mandat ca membru al parlamentului, fiind ales în 2023.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰