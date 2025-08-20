Antena Meniu Search
Un politician a murit în parlamentul din Helsinki. Bărbatul de 30 de ani s-a sinucis

Un politician finlandez a murit în clădirea principală a parlamentului din Helsinki. Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, care era deputat al Partidului Social-Democrat, se pare că s-a sinucis în clădire și a fost găsit marți dimineață, potrivit presei locale.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 07:40
„Era un membru foarte iubit al comunității noastre și ne va lipsi profund. O viață tânără s-a sfârșit mult prea devreme”, a declarat Tytti Tuppurainen, președintele grupului parlamentar social-democrat, într-un comunicat.

A murit în Parlament

Deși parlamentul se află în vacanța de vară, toate activitățile politice oficiale au fost suspendate de premierul Petteri Orpo pentru restul zilei.

Poliția a fost chemată la Parlament marți, la ora 11.06. Polițiștii au declarat că nu se suspectează nicio infracțiune.

Moartea lui Peltonen a fost confirmată aproximativ trei ore mai târziu într-o scurtă declarație parlamentară.

Peltonen, care reprezenta regiunea sudică Uusimaa, se afla la primul mandat ca membru al parlamentului, fiind ales în 2023.

