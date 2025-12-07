Un recrutor militar ucis în Liov. Ucrainenii, tot mai furioşi că sunt reţinuţi cu forţa în centre de recrutare

Uciderea unui recrutor militar la Liov, cel mai mare oraş din vestul Ucrainei, a intensificat valul de critici la adresa guvernului ucrainean pentru lipsa de leadership în gestionarea mobilizării, un proces esenţial pentru apărarea țării în faţa agresiunii ruse, dar tot mai afectat de abuzuri şi de absenţa unor instrumente juridice adecvate, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Recrutor militar ucis în Liov. Ucrainenii, tot mai supăraţi că sunt reţinuţi cu forţa în centre de recrutare - Sursa: hromadske.ua

Victima, Iuri Bondarenko, în vârstă de 37 de ani, membru al unei patrule însărcinate cu verificarea documentelor militare şi identificarea bărbaţilor care nu beneficiau de scutiri, a fost înjunghiat mortal joi de un bărbat de 30 de ani în timpul unui control de rutină.

Potrivit Consiliului Municipal din Liov, Iuri Bondarenko a absolvit Academia de Stat de Zooveterinarie din Harkov, însă a lucrat în domeniul restaurantelor. Ulterior, s-a alăturat Brigăzii 16 Mecanizate Separate în timpul operaţiunii ATO, relatează hromadske.ua.

Reacţiile au fost imediate. "Sunt incredibil de ruşinată că statul, care a împovărat soldaţii din centrele de recrutare militară cu cea mai ingrată şi importantă sarcină, nu îi poate proteja", a declarat pe Facebook Olha Reşetilova, comisarul ucrainean pentru protecţia drepturilor soldaţilor.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un proces tot mai contestat

Potrivit EFE, presa locală documentează frecvent confruntări între civili şi recrutori. Ombudsmanul Dmitro Lubineţ a primit aproximativ 5.000 de plângeri doar în primele zece luni ale anului.

Unele relatări indică reţineri forţate, izolarea bărbaţilor în centre de recrutare fără acces la familie sau avocaţi, precum şi lipsa unui filtru medical eficient, ceea ce a condus la incorporarea unor persoane cu probleme serioase de sănătate.

În încercarea de a răspunde criticilor, patrulele de recrutare au fost dotate cu camere video, iar procedurile de scutire au fost în mare parte digitalizate, însă tensiunile rămân ridicate. Armata are nevoie de mii de soldaţi noi lunar, iar aproximativ 1,5 milioane de bărbaţi nu şi-au actualizat datele, deşi legea îi obligă.

Analiştii acuză lipsa de decizii ferme privind mobilizarea

Analiştii citaţi de EFE consideră că statul a evitat prea mult timp adoptarea unor măsuri nepopulare, permiţând apariţia unor abuzuri la nivel local.

Oleksi Melnik, expert în securitate la Centrul Razumkov, afirmă că nicio armată nu poate susţine un război de asemenea amploare bazându-se exclusiv pe voluntariat. Acesta se declară "nerăbdător" ca preşedintele Volodimir Zelenski să transmită mesaje ferme despre necesitatea mobilizării, în condiţiile în care frontul rămâne tensionat.

Deşi în primele luni ale invaziei zeci de mii de voluntari s-au alăturat forţelor armate, statul a trebuit de atunci să intensifice mobilizarea, a declarat analistul de securitate Oleksi Melnik de la Centrul Razumkov.

"Sunt nerăbdător ca preşedintele nostru,Volodimir Zelenski, să preia în sfârşit iniţiativa în această problemă şi să menţioneze importanţa înrolării în armată într-unul dintre numeroasele sale discursuri zilnice", a adăugat Melnik.

Ce soluţii văd militarii şi experţii

Observatorii independenţi citaţi de EFE subliniază că statul are la dispoziţie mai multe instrumente pentru a face serviciul militar mai atractiv, de la pregătire mai bună și tehnologii moderne până la perioade de permisie mai lungi și salarii mai competitive. Totodată, aceştia insistă asupra nevoii unei comunicări transparente cu civilii pentru a creşte încrederea în procesul de mobilizare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰