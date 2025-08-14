Un român a luat ostatici într-o farmacie din Italia. S-a deghizat apoi în farmacist ca să scape de poliţişti

Incident şocant în Belluno, provincia Veneto, Italia. Un român de 46 de ani, care ispăşea o pedeapsă în regim semideschis, a intrat într-o farmacie, înarmat cu un cuţit, şi i-a luat ostatici pe un angajat şi un client pentru a obţine analgezice. Ulterior, ca să scape de poliţişti, s-a îmbrăcat cu un halat alb. A fost însă recunoscut de oamenii legii. Bărbatul este acuzat acum de tâlhărie calificată și răpire.

Alarma a fost dată de un farmacist din Belluno. Bărbatul în vârstă de 46 de ani, de origine română, deja deținut în închisoare în regim semideschis, a intrat în magazin şi, sub ameninţarea unui cuţit, l-a forțat pe farmacist să-i înmâneze niște analgezice.

Tâlhărie pentru analgezice

Un client a intrat în farmacie, iar amândoi au fost forțați să rămână în magazin timp de câteva minute, sub amenințarea românului, care începea să dea semne de nerăbdare, scrie ildolomiti.it.

Articolul continuă după reclamă

Farmacistul, profitând de un moment de neatenţie din partea bărbatului, a reușit apese butonul de panică și să alerteze poliția, care a ajuns rapid la fața locului.

Bărbatul în vârstă de 46 de ani i-a văzut pe oamenii legii sosind şi pentru a scăpa, a îmbrăcat un halat de farmacist. Cu toate acestea, a fost recunoscut, arestat și dus în arest.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰