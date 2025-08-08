Un tată singur, bolnav de cancer, din oraşul britanic Norfolk a devenit milionar peste noapte. Bărbatul a imortalizat momentul când l-a anunţat pe fiul său că, de acum, tatăl său este bogat.

Bărbatul de 51 de ani s-a luptat mai mult timp cu un cancer de colon, în timp ce încerca să aibă grijă de cei doi copii ai săi.

Planurile omului pentru viitor

Acum, însă, speră la vremuri mai fericite, după ce a câştigat un milion de lire sterline la loteria EuroMillions. Primele achiziţii vor fi o vacanţă în Grecia şi o maşină la mâna a doua pe care vrea să i-o dăruiască fiicei sale, după ce va termina şcoala de şoferi.

Apoi, vrea să le plătească copiilor studiile universitare şi să pună bani la saltea pentru zile negre.

