Verdict final în cazul eliberării condiţionate a fraţilor Menendez, criminalii care şi-au ucis părinţii

Fraţii Erik şi Lyle Menendez, care şi-au ucis părinţii în urmă cu mai bine de trei decenii, au primit verdictul din partea judecătorilor în încercarea lor de a obţine eliberarea condiţionată.

Procesul fraţilor Erik şi Lyle Menendez. Cei doi fraţi care şi-au ucis în urmă cu mai bine de 30 de ani părinţii, deveniţi faimoşi după ecranizarea poveştii lor într-o serie TV, trebuie să mai rămână în închisoare. O comisie judiciară din SUA a respins cererea lor de eliberare condiţionată.

Fraţii Menendez mai pot încerca peste 3 ani

Cei doi bărbaţi, acum în vârstă de 54, respectiv 57 de ani, şi-au ucis părinţii milionari în 1989. Procesul lor a atras la acea vreme numeroşi privitori, dar mai târziu povestea a devenit şi mai cunoscută după ce a fost ecranizată de platforma de streaming Netflix.

Erik şi Lyle Menendez au argumentat că au ajuns la crimă pentru că au fost abuzaţi. Ei au încercat să îi înduplece acum pe cei din comisia judiciară spunând că sunt profund îndureraţi de răul provocat familiei.

"Sunt profund îndurerat pentru ceea ce am fost, pentru răul pe care l-a suferit toată lumea. Nu voi putea niciodată să repar răul și durerea pe care le-am provocat tuturor membrilor familiei mele", a spus Lyle Menendez, în vârstă de 57 de ani.

Cei doi sunt consideraţi "maeştri în manipulare"

Deşi după ce cazul lor a devenit faimos aceştia au căpătat sprijinul multor nume cunoscute, printre care şi Kim Kardashian, fraţii Erik şi Lyle Menendez nu au reuşit să obţină eliberarea condiţionată. Ei au participat de-a lungul vremii, în timpul în care au stat închişi, la diverse activităţi care să le ofere o imagine mai bună.

Totuşi, membrii comisiei de eliberare condiţionată au argumentat că cei doi au încălcat în mod repetat alte reguli, inclusiv prin folosirea unor telefoane de contrabandă în închisoare. Astfel, i-au acuzat pe aceştia că încearcă să îi manipuleze atât pe ei, cât şi opinia publică.

"Pare că adoptați fețe diferite în momente diferite", a spus Patrick Reardon.

Noaptea horror a crimelor

Fraţii Menendez şi-au ucis părinţii după ce i-au ciuruit cu puştile, arată rechizitoriul din dosar. Aceştia au încercat iniţial să convingă poliţia că a fost o crimă în stil mafiot şi că nu ei sunt cei vinovaţi. Ulterior, aceştia au invocat legitima apărare, spunând că au fost agresaţi sexual de tatăl lor, dar şi că mama lor, Kitty Menendez, ştia tot ce se întâmpla.

Cei doi fraţi şi-au împuşcat părinţii de mai multe ori inclusiv în rotule în timp ce se târau pentru a scăpa.

