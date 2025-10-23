Viktor Orban şi opoziţia maghiară, marşuri rivale la aniversarea Revoluţiei din 1956

Zeci de mii de maghiari s-au adunat joi la Budapesta la două manifestaţii rivale, conduse de premierul Viktor Orban, de o parte, şi de opozantul Peter Magyar, de cealaltă parte, fiecare încercând la aceste demonstraţii organizate odată cu aniversarea revoluţiei anti-comuniste înăbuşită în sânge de armata sovietică în anul 1956 să mobilizeze sprijin înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor, care se anunţă disputate, consemnează agenţiile AFP, informează Agerpres.

Premierul conservator Viktor Orban a condus astfel un "Marş pentru Pace", la care în discursul adresat simpatizanţilor săi a acuzat Bruxellesul şi susţinătorii europeni ai Ucrainei că încearcă să zădărnicească eforturile preşedintelui american Donald Trump de a opri războiul dintre această ţară şi Rusia, afirmând de asemenea despre opozanţii săi că "susţin războiul prin susţinerea unei schimbări de guvern" în Ungaria.

Liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, a condus o manifestaţie concurentă

"Bruxellesul a decis să meargă la război" şi "ţările pro-război şi-au format deja o alianţă a războiului", a remarcat Orban în discursul său. "Această alianţă a războiului îşi spune - cu o eleganţă fără egal - 'coaliţia voinţei'. Voinţa lor este să-i trimită pe alţii la moarte", a continuat el, făcând referire la grupul de ţări, majoritatea europene, care oferă ajutor militar Ucrainei în războiul cu Rusia.

Articolul continuă după reclamă

"Ei sunt pregătiţi chiar să trimită mai multe arme şi mai mulţi bani Ucrainei. Ei au declarat că războiul ruso-ucrainean este războiul lor şi, făcând asta, au intrat în conflict şi sunt băgaţi în el până la gât", a adăugat Orban, potrivit căruia dacă Bruxellesul şi aliaţii europeni ai Kievului "nu ar fi pus obstacole misiunii de pace a preşedintelui american, războiul s-ar fi terminat deja".

"Noi nu vom merge la război să murim pentru Ucraina (...) Noi suntem o naţiune suverană demnă, care are grijă de ea şi de viitorul său, oricât de mult ar striga trădătorii 'Glorie Ucrainei!'", a asigurat premierul naţionalist ungar. "Noi suntem singurii capabili să ne apărăm familiile în faţa gropii cu şerpi a Bruxellesului, să dăm afară din şcoli activiştii LGBTQ şi să ne protejăm copiii în faţa ideilor care sunt împotriva naturii", a mai spus Orban.

În acest timp, liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, a condus o manifestaţie concurentă, pe care a numit-o "Marşul Naţional". Mărşăluind în spatele unui banner care cerea "schimbarea sistemului", el s-a declarat hotărât să lupte împotriva elitei "corupte" care conduce Ungaria.

Făcând referire la Orban, Magyar a spus în discursul său că "acest politician care (în 1989) a cerut ca trupele ruse să plece din Ungaria este acum cel mai loial aliat al Kremlinului". Orban "a construit un sistem în care puterea este centralizată, presa este controlată (...) şi ţara este condusă prin frică", a continuat liderul opoziţiei.

Fost aliat al lui Orban, el a devenit adversar al acestuia în urma unei afaceri politico-conjugale. Magyar a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz al lui Orban după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o aliată a premierului.

El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta şi este susţinut de Bruxelles, care contestă politică suveranistă a premierului ungar. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formaţiune principală de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje recente susţin că Tisza ar devansa Fidesz în intenţiile de vot şi că Orban riscă să piardă puterea după alegerile parlamentare ce vor avea loc în aprilie anul viitor.

Însă anunţul de săptămâna trecută al lui Trump că a ales Budapesta pentru un nou summit cu preşedintele rus Vladimir Putin i-a dat un impuls lui Orban. Deşi acest summit a fost între timp amânat sau poate chiar anulat de preşedintele SUA, propunerea acestuia a plasat practic capitala Ungariei în centrul diplomaţiei mondiale şi a iritat Bruxellesul, unde Orban a plecat după marşul de joi pentru un nou summit al UE la care se va confrunta încă o dată cu alţi lideri europeni pe tema sprijinului oferit Ucrainei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰