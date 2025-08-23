Antena Meniu Search
Video Vulcanul Etna a erupt spectaculos: flăcări, fum şi râuri de lavă incandescentă

Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt. Flăcări, fum şi cenuşă s-au ridicat peste oraşul Catania, iar un râu de lavă incandescentă a curs din craterul de sud-est al vulcanului. 

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 12:57
Etna Vulcanul Etna a erupt spectaculos - Profimedia

Vulcanul Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunţat Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV).

Noua erupţie al celui mai mare vulcan activ din Europa a atras zeci de turişti ce au explorat de aproape lava vulcanică. 

Ghizii le recomandă turiştilor să le urmărească toate indicaţiile, pentru a se bucura de spectacolul naturii în siguranţă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vulcan etna italia
