Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt. Flăcări, fum şi cenuşă s-au ridicat peste oraşul Catania, iar un râu de lavă incandescentă a curs din craterul de sud-est al vulcanului.

Vulcanul Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunţat Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV).

Noua erupţie al celui mai mare vulcan activ din Europa a atras zeci de turişti ce au explorat de aproape lava vulcanică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Ghizii le recomandă turiştilor să le urmărească toate indicaţiile, pentru a se bucura de spectacolul naturii în siguranţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰