Volodimir Zelenski nu a obţinut de la americani mult râvnitele rachete balistice Tomahawk. Cel puţin pentru moment. Este una dintre concluziile întâlnirii cu Donald Trump de la Washington. Liderul american a declarat că trimiterea rachetelor ar putea escalada conflictul şi speră ca războiul să se termine şi fără să fie nevoie de ele. De asemenea, este puţin probabil ca la summitul său cu Putin de la Budapesta să ia parte şi Zelenski. Trump l-a complimentat în schimb pe liderul de la Kiev pentru ţinuta sa.

"Nu vreau să fac declaraţii despre asta (n.r. - rachetele Tomahawk). Am decis să nu discutăm despre acest lucru, pentru că nimeni nu vrea… adică Statele Unite nu vor o escaladare" a spus preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Zelenski îi propune un schimb liderului american

Visul lui Zelenski de a obţine celebrele rachete balistice Tomahawk pare să fi fost spulberat după discuţia lui Donald Trump cu Vladimir Putin. În timpul întâlnirii de la Washington, liderul de la Kiev a venit însă cu o propunere.

"Dacă vrei să loveşti obiective militare, ai nevoie de mii de drone. Statele Unite au Tomahawk şi alte rachete, rachete foarte puternice, însă ele pot avea miile noastre de drone" a explicat Volodimir Zelenski.

Reporter: Deci, ca să înţeleg, sugeraţi un fel de schimb: dacă preşedintele Trump aprobă rachetele Tomahawk pentru voi?

Volodimir Zelenski: Da, este vorba despre obiective militare.

"Da, ne-ar interesa. Avem multe drone acum. Ne construim propriile drone, dar cumpărăm şi de la alţii şi fac drone foarte bune" a declarat preşedintele SUA, Donald Trump.

Fără vreo garanţie că va primi mult doritele rachete, Zelenski s-a ales doar cu câteva complimente din partea lui Donald Trump.

"Arată minunat în jacheta lui. Nu-i aşa că e frumoasă?" l-a complimentat Donald Trump pe liderul ucrainean.

Summitul de la Budapesta, puţin probabil să ducă la o întâlnire Putin-Zelenski

De asemenea, Trump a sugerat că este puţin probabil ca summitul său cu Putin de la Budapesta să ducă la o întâlnire faţă în faţă între liderul rus şi cel de la Kiev.

"Am avut o întâlnire foarte bună, cordială. Opriţi-vă chiar acum la linia frontului. I-am spus asta preşedintelui Zelenski. I-am spus asta preşedintelui Putin. Ambele părţi ar trebui să se întoarcă acasă, la familiile lor, să înceteze uciderile" a declarat preşedintele american Donald Trump.

Cum ar putea ajunge Putin în Ungaria

Toată lumea se întreabă cum va ajunge Vladimir Putin în Ungaria. Liderul rus este vizat de un mandat internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională pentru crime de război şi orice ţară membră a Curţii are obligaţia de a-l aresta. În drumul spre Budapesta, avionul lui Vladimir Putin ar putea survola ţara noastră, dar la fel de bine traseul se poate organiza pe deasupra Bulgariei şi Serbiei.

"Îl primim cu plăcere pe preşedintele Vladimir Putin. Ne vom asigura că poate intra în Ungaria, pentru a ţine aici o negociere de succes, şi apoi să se întoarcă acasă" a declarat ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szíjjártó.

Uniunea Europeană a salutat ieri orice încercare de a aduce pacea în Ucraina şi a transmis că Vladimur Putin deşi se află pe lista de sancţiuni a blocului comunitar, nu este vizat şi de o interdicţie de călătorie în statele membre, iar orice ţară oricum are dreptul de a oferi derogări.

