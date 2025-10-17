Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe teritoriul NATO şi al Uniunii Europene. Mai exact, la Budapesta. Cei doi şefi de stat au vorbit la telefon despre încheierea războiului din Ucraina. Putin i-a cerut liderului de la Casa Albă să nu ofere Kievului rachete Tomahawk. Preşedintele SUA nu i-ar fi oferit un răspuns clar dar crede că summitul din Ungaria ar putea duce la pace în următoarele săptămâni.

Discuţia telefonică dintre Vladimir Putin şi Donald Trump, a 8-a de la începutul anului, a durat mai bine de 2 ore. Liderul american a spus pe platforma sa, Truth Social, că s-au făcut progrese uriaşe pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina. Surpriza a venit la final, când Trump a anunţat că se va întâlni din nou cu Putin, la nici 3 luni de la întâlnirea pe care au avut-o în Alaska.

"Aș spune că în aproximativ două săptămâni. Destul de repede. Marco Rubio (n.r. - Secretarul de Stat) se va întâlni cu omologul său, după cum știți, Lavrov. O să se întâlnească, în curând" a explicat preşedintele SUA, Donald Trump.

Trump propune Ungaria, "singurul loc din Europa" unde ar putea avea loc întâlnirea

Donald Trump este cel care a propus Budapesta, după ce data trecută Putin a vrut Alaska. Anunţul l-a bucurat peste măsură pe premierul ungar, care are astfel prilejul să-şi consolideze poziţia atât pe plan intern, înaintea alegrilor de anul viitor, cât şi pe plan internaţional.

"Până la urmă, războiul ruso-ucrainean este un conflict în Europa, s-au uitat (n.r. - Putin şi Trump) la hartă și la lideri, atunci a devenit clar că Budapesta este, în esență, singurul loc din Europa în care o astfel de întâlnire ar putea avea loc" a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban.

Zelenski, întâlnire cu Trump. Speră să obţină rachete Tomahawk

Liderul ucrainean este la Washington şi se va întâlni în această seară cu Trump. Spera că va obţine celebrele rachete balistice Tomahawk, care i-ar fi permis să lovească ţinte adânc în interiorul Rusiei. Optimismul i-a fost însă spulberat. Deşi preşedintele american era aproape convins să trimită aceste rachete Ucrainei, după convorbirea cu Putin, pare să fi renunţat la idee.

"I-am spus (n.r. - lui Vladimir Putin): 'Te-ar deranja dacă aș da câteva mii de rachete Tomahawk oponenților tăi?'. I-am spus asta. I-am spus exact așa. Nu i-a plăcut ideea. Chiar nu i-a plăcut ideea. Uneori, trebuie să fii puțin mai degajat, dar nu, el nu vrea rachete Tomahawk" a relatat Donald Trump.

Cum va ajunge Putin în Ungaria

Toată lumea se întreabă cum va ajunge Vladimir Putin în Ungaria. Liderul rus este vizat de un mandat internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională pentru crime de război şi orice ţară membră a Curţii are obligaţia de a-l aresta. În drumul spre Budapesta, avionul lui Vladimir Putin ar putea survola ţara noastră, dar la fel de bine traseul se poate organiza pe deasupra Bulgariei şi Serbiei.

Uniunea Europeană a salutat azi orice încercare de a aduce pacea în Ucraina şi a transmis că Vladimur Putin deşi se află pe lista de sancţiuni a blocului comunitar, nu este vizat şi de o interdicţie de călătorie în statele membre, iar orice ţară oricum are dreptul de a oferi derogări.

