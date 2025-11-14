Zelenski i-a sancţionat pe fostul prieten Timur Mindici şi Oleksandr Țukerman. Ambii au fugit din Ucraina

Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care impune sancțiuni împotriva lui Timur Mindici, fost asociat apropiat și coproprietar al studioului de producție de film "Kvartal 95", și a omului de afaceri Oleksandr Țukerman, considerat de procurori "casierul" grupării din schema de corupție de peste 100 de milioane de dolari, care are în centru compania de stat Energoatom. Celor doi le-au fost înghețate activele și le-au fost restricționate deplasările, însă ei nu se mai află în Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat joi un decret prin care impune sancțiuni împotriva oamenilor de afaceri ucraineni Timur Mindici și Oleksandr Țukerman. Documentul îi numește pe cei doi "cetățeni ai Israelului", sublinează Ukrainska Pravda. De altfel, aceștia nu se mai află în Ucraina, iar presa de la Kiev relatează că ambii s-ar afla în Israel. Deputatul Iaroslav Jeleznîi a scris marți pe Facebook că cei doi au fost văzuți în Tel Aviv. Citiţi aici mai multe despre ancheta de corupţia care a zguduit Ucraina.

Mindici și Țukerman sunt implicați într-un scandal de corupție de 100 de milioane de dolari, care are în centru compania energetică de stat Energoatom. Potrivit anchetei, Mindici ar fi coordonat schema de mită și spălare de bani, iar Țukerman ar fi condus operațiunile de spălare de bani, printr-un "back office", așa-numit "birou din umbră". Amândoi au fugit din țară înainte să fie inculpați oficial. Sancțiunile au fost aprobate de Consiliul Național de Securitate și Apărare și includ înghețarea activelor pentru trei ani. Zelenski a cerut și demisia miniștrilor implicați, inclusiv a ministrului Justiției, Halușcenko, și a ministrului Energiei, Hrînciuk.

Zelenski spune că nu a mai vorbit cu Mincidi de la "anunțarea anchetei"

Potrivit Bloomberg, Zelenski a declarat într-un interviu că nu a mai vorbit cu Mindici de la "anunțarea anchetei de corupție". Nu este clar însă dacă se referă la începutul investigației, de acum un an și jumătate, sau la scandalul recent legat de compania de stat Energoatom, devenit public pe 10 noiembrie 2025, punctează Ukrainska Pravda.

Scandalul s-a adâncit miercuri după-amiază, în timpul unei ședințe a Înaltei Curți Anticorupție. Procurorii au declarat că dețin o înregistrare a unui apel telefonic în care se aude vocea lui Zelenski vorbind cu ministrul Halușcenko, după ce ar fi schimbat mesaje text cu Mindici. Cei doi se aflau în acel moment într-o convorbire telefonică cu Țukerman.

Pe înregistrare, Halușcenko și Mindici glumesc despre faptul că președintele a sunat în timpul apelului lor de grup - discuție despre care procurorii spun că are legătură cu schema de corupție. Administraţia Prezidenţială de la Kiev a respins ideea că Zelenski ar fi implicat, spunând că nu este clar despre ce era vorba în conversație și nici dacă vocea de pe înregistrare îi aparține cu adevărat președintelui. Procurorii nu au formulat acuzații împotriva lui Zelenski personal, explică Financial Times.

Cine este Timur Mindici

Timur Mindici este un om de afaceri care, în 2003, a fondat împreună cu Volodimir Zelenski studioul de producție media "Kvartal 95", care a realizat filmele ce l-au făcut celebru pe actualul lider ucrainean. Este cunoscut ca asociat apropiat al președintelui Zelenski. Potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), el ar fi creierul schemei de delapidare de fonduri de la compania de stat Energoatom, responsabilă de energia nucleară. Ukrainska Pravda a relatat că Mindici a trecut legal granița în Polonia cu câteva ore înainte de perchezițiile anticorupție din 10 noiembrie 2025.

Cine este Oleksandr Țukerman

Este considerat de procurori "casierul" rețelei, fiind cel care ar fi gestionat partea financiară a operațiunii. Ar fi condus un "back office" prin care spăla banii, prin intermediul unei firme deținute de familia fostului politician ucrainean pro-rus Andrii Derkach -actualmente senator în Rusia, implicat și el în rețea. Este investigat, conform unor surse, și în SUA, într-un caz de spălare de bani. Atât el, cât și fratele său, Mikhailo Țukerman, s-ar afla în prezent în Israel.

