Zelenski promite că nu se va retrage din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că exclude orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas și a promis că nu va ceda estul țării Rusiei, avertizând că abandonarea regiunii ar deschide calea pentru ca președintele rus Vladimir Putin să "înceapă un al treilea război" în Ucraina, cu doar câteva zile înaintea summitului dintre Putin și președintele american Donald Trump, care stârnește îngrijorări la Kiev privind un posibil acord în defavoarea Ucrainei, scrie CNN .

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promis marți că nu va ceda estul Ucrainei Rusiei și a exclus orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas (care include regiunile Donețk și Lugansk), avertizând că abandonarea regiunii ar deschide calea pentru ca președintele rus Vladimir Putin să "înceapă un al treilea război" în Ucraina. Avertismentul vine înaintea întâlnirii lui Putin cu președintele SUA, Donald Trump, care va avea loc vineri, în Alaska, unde se așteaptă ca liderul rus să ceară teritoriu ucrainean ca parte a unui acord de pace, scrie CNN.

Deși există confuzie privind condițiile cerute de Putin pentru un armistițiu, cele mai multe informații indică faptul că Rusia va solicita retragerea forțelor ucrainene din toate zonele din Donbas, inclusiv părțile din regiunea Donețk pe care Ucraina încă le deține. "Pentru ruși, Donbas este o rampă de lansare pentru o viitoare ofensivă. Dacă părăsim Donbas de bunăvoie sau sub presiune, vom începe un al treilea război", a spus Zelenski, amintind că Rusia a anexat ilegal Crimeea în 2014 și a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. "Nu am de gând să-mi predau țara, pentru că nu am dreptul să fac asta. Dacă părăsim Donbasul astăzi, fortificațiile noastre, terenul nostru, înălțimile pe care le controlăm, toate vor deveni un cap de pod pentru pregătirea unei ofensive ruse."

Zelenski avertizează că Putin pregăteşte o nouă ofensivă

Articolul continuă după reclamă

Zelenski și oficiali militari ucraineni au avertizat că Rusia își concentrează trupele pentru o nouă ofensivă, posibil până în septembrie. "Nu am auzit nimic, nicio propunere, care să garanteze că un nou război nu va începe mâine și că Putin nu va încerca să ocupe cel puțin Dnipro, Zaporojie și Harkov", a spus el. În același timp, liderul de la Kiev subliniază că "schimbul de teritorii este o problemă extrem de complicată, care nu poate fi separată de garanțiile de securitate pentru Ucraina, pentru statul nostru suveran și pentru poporul nostru", adăugând că implicarea Uniunii Europene în discuțiile de pace este esențială, deoarece "nimeni în afară de Europa nu ne oferă garanții de securitate". Potrivit lui Zelenski, miercuri va avea loc o discuție între SUA, Ucraina și "toată Europa".

Trump a dat de înțeles că Zelenski nu va participa la summitul de vineri, însă a spus că intenționează să sune la Kiev imediat după întâlnire, precum și pe alți lideri europeni, pentru a-i informa. El a declarat că obiectivul său final este să îi aducă pe Putin și Zelenski față în față, crezând că doar ei ar putea găsi o soluție pentru a încheia războiul, eventual printr-un "schimb de teritorii". "Eu nu voi face un acord. Nu ține de mine să fac un acord. Cred că trebuie făcut un acord pentru ambele părți", a spus Trump. Casa Albă a descris întâlnirea de la Anchorage drept un "exercițiu de ascultare". "Va fi prezentă doar o parte implicată în acest război, așa că președintele merge acolo pentru a obține o înțelegere mai fermă și mai clară despre cum am putea, sperăm, să punem capăt acestui război", a declarat purtătoarea de presă Karoline Leavitt. Întrebată de Kaitlan Collins (CNN) dacă cei doi președinți se vor întâlni față în față, Leavitt a spus că acest lucru "face parte din plan".

Zelenski a oferit și detalii despre discuțiile diplomatice din culise, inclusiv despre întâlnirea dintre trimisul special american Steve Witkoff și Putin: "Witkoff a spus că ar trebui să existe concesii teritoriale de ambele părți. Așa a sunat. Și că, probabil, Putin vrea să plecăm din Donbas. Deci nu a părut că America vrea să plecăm noi." El a insistat: "Nu cred că propunerea lui Putin este propunerea lui Trump. Cred că Trump reprezintă Statele Unite ale Americii. El acționează ca un mediator, este la mijloc, nu de partea Rusiei."

"Nu ne vom retrage din Donbas"

Totodată, Zelenski a reiterat că "Nu ne vom retrage din Donbas", adăugând că, dacă teritoriul ar ajunge sub controlul Moscovei, acesta ar servi drept rampă de lansare pentru o "viitoare ofensivă" împotriva Ucrainei. El a apreciat că sosirea planificată a lui Vladimir Putin în Alaska, vineri, pentru a se întâlni cu omologul său american, este o "victorie" pentru Kremlin: "În primul rând, Putin va avea o întâlnire pe teritoriul american, ceea ce cred că este o victorie personală pentru el", a spus Zelenski, argumentând că această întâlnire l-a scos pe președintele rus din "izolare" și a amânat posibile sancțiuni americane împotriva Moscovei.

Liderul ucrainean a confirmat, de asemenea, că "grupuri" de soldați ruși au avansat aproximativ 10 kilometri în anumite sectoare ale frontului din estul Ucrainei, dând asigurări că aceste trupe vor fi "distruse". "Nu au echipament greu, ci doar armele în mâini. Unele au fost distruse, alții au fost luați prizonieri. Îi vom găsi pe ceilalți și îi vom distruge în curând", a spus Zelenski, apreciind că aceste atacuri au urmărit crearea "poveștii" potrivit căreia "Rusia avansează și Ucraina pierde", înainte de întâlnirea programată dintre Putin și Trump. El a adăugat că Moscova pregătește "noi ofensive" în trei sectoare ale frontului: Zaporojie, Pokrovsk și Novopavlivka.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰