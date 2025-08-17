Zelenski: "Rusia respinge numeroase apeluri la armistiţiu. Asta complică situaţia"

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui "complică situaţia" pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Observăm că Rusia respinge numeroase apeluri la un armistiţiu şi nu a stabilit când va înceta să ucidă. Acest lucru complică situaţia. Dacă nu este dispusă să execute un simplu ordin de a înceta atacurile, ar putea fi nevoie de eforturi semnificative pentru a convinge Rusia să vrea să implementeze ceva mult mai important: o coexistenţă paşnică cu vecinii săi timp de decenii", a scris Zelenski pe reţelele sale de socializare în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Trump şi Zelenski au avut sâmbătă dimineaţă o discuţie telefonică de peste o oră şi jumătate

Preşedintele ucrainean a anunţat sâmbătă că intenţionează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, notează Reuters. Şeful statului ucrainean a spus că ţara sa sprijină o reuniune trilaterală cu SUA şi Rusia şi a subliniat că Europa ar trebui să fie parte a discuţiilor în toate etapele.

Trump şi Zelenski au avut sâmbătă dimineaţă o discuţie telefonică de peste o oră şi jumătate, care s-a desfăşurat în timpul revenirii liderului american la Washington, la bordul Air Force One. Întâlnirea din Alaska între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

