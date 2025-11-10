Zelenski spune că nu se teme de Trump și că regele Charles le-a reparat relația după cearta din Biroul Oval

Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu exclusiv pentru The Guardian că nu se "teme" de Donald Trump, spre deosebire de alţi lideri occidentali, şi a respins zvonurile din presă conform cărora ultima lor întâlnire la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relaţii bune cu preşedintele SUA. Zelenski a mai spus că regele Charles l-a ajutat să repare relaţia cu Trump după cearta din februarie din Biroul Oval.

Zelenski a acordat interviul după atacurile devastatoare ale Rusiei asupra centralelor electrice din Ucraina, care au provocat duminică pene de curent în aproape toată ţara. În timpul interviului acordat jurnalistului britanic Luke Harding la palatul prezidenţial din Kiev, luminile s-au stins de două ori.

Preşedintele ucrainean a negat afirmaţiile potrivit cărora Trump ar fi aruncat cu hărţi ale câmpului de luptă în timpul unei dispute aprinse în octombrie, la Casa Albă, întâlnire de la care Zelenbski spera să obţină rachete de croazieră americane Tomahawk. "Nu a aruncat nimic. Sunt sigur", a spus Zelenski. El a descris relaţia dintre ei ca fiind "normală", "de afaceri" şi "constructivă".

Financial Times a relatat că Trump ar fi făcut atunci presiuni asupra lui Zelenski să accepte condiţiile lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului şi ar fi spus că liderul rus va "distruge" Ucraina dacă aceasta nu acceptă. Zelenski nu a confirmat informaţia.

Articolul continuă după reclamă

Delegaţia ucraineană a dus la Casa Albă trei hărţi în care explicau cum ar "slăbi" Moscova o serie de măsuri succesive, inclusiv arme şi sancţiuni economice. Scopul era reducerea capacităţii Rusiei de a bombarda Ucraina şi constrângerea lui Putin să se aşeze la masa negocierilor.

În cadrul interviului, Zelenski a afirmat că "toţi liderii" din lume se tem de Trump. "Aceasta e realitatea", a adăugat el. Întrebat dacă acest lucru este valabil şi pentru el, a răspuns nu. "Noi nu suntem duşmanii Americii. Suntem prieteni. Atunci de ce să ne fie frică?".

El a dezvăluit, de asemenea, că regele Charles a jucat un rol esențial în culise, încurajându-l pe președintele SUA să sprijine Ucraina după o întâlnire tensionată în Biroul Oval, din februarie, în care Trump l-a certat public pe Zelenski și l-a dat afară de la Casa Albă.

În timpul unei vizite de stat în Regatul Unit, în septembrie, Trump a avut o întâlnire tête-à-tête cu regele. "Nu cunosc toate detaliile, dar înțeleg că Majestatea Sa i-a trimis câteva semnale importante președintelui Trump", a spus Zelenski.

El a mai precizat că Trump îl respectă pe rege și îl consideră "foarte important", un compliment sincer pe care Trump nu-l oferă "foarte multor oameni". "Majestatea Sa este foarte sensibil față de poporul nostru. Poate că sensibil nu este cuvântul potrivit. Este foarte susținător", a spus președintele Ucrainei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰