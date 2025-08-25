Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Zelenski: Ucraina nu are nevoie de permisiunea Statelor Unite pentru a ataca Rusia

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 24 august că Ucraina folosește doar arme cu raza lungă de acţiune produse intern pentru a lovi teritoriul Rusiei și că nu există discuții recente cu Statele Unite care să privească restricții asupra acțiunilor militare ucrainene, relatează Ukrainska Pravda.

de Redactia Observator

la 25.08.2025 , 17:29
Zelenski: Ucraina nu are nevoie de permisiunea Statelor Unite pentru a ataca Rusia Volodimir Zelenski, ceremonie de Ziua Independenței Ucrainei, Kiev, 24 august 2025 - Profimedia

În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul canadian Mark Carney, Zelenski a răspuns întrebărilor legate de informaţiile din presa occidentală potrivit cărora SUA ar fi interzis Ucrainei utilizarea rachetelor ATACMS pentru a lovi teritoriul rusiei. 

"Folosim armele noastre de lungă distanță produse intern. Recent, nu am discutat astfel de chestiuni cu Statele Unite. În trecut, au existat diferite semnale legate de loviturile noastre de represalii după ce rușii ne-au atacat sistemul energetic. Era cu mult timp în urmă. Astăzi, nici măcar nu mai menționăm acest lucru", a declarat Zelenski.

Zelenski a subliniat că Ucraina este capabilă să își planifice și să își execute operațiunile militare independent, folosind tehnologia internă, fără să aștepte aprobarea partenerilor.

Articolul continuă după reclamă

 Pe 23 august, publicația The Wall Street Journal a relatat că Pentagonul a împiedicat, tacit de mai multe luni, Ucraina să folosească rachete cu rază lungă de acţiune pentru a lovi teritoriul Rusiei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

volodimir zelenski ucraina sua razboi ucraina rusia rachete atacuri
Înapoi la Homepage
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA?
Observator » Ştiri externe » Zelenski: Ucraina nu are nevoie de permisiunea Statelor Unite pentru a ataca Rusia