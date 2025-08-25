Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 24 august că Ucraina folosește doar arme cu raza lungă de acţiune produse intern pentru a lovi teritoriul Rusiei și că nu există discuții recente cu Statele Unite care să privească restricții asupra acțiunilor militare ucrainene, relatează Ukrainska Pravda.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul canadian Mark Carney, Zelenski a răspuns întrebărilor legate de informaţiile din presa occidentală potrivit cărora SUA ar fi interzis Ucrainei utilizarea rachetelor ATACMS pentru a lovi teritoriul rusiei.

"Folosim armele noastre de lungă distanță produse intern. Recent, nu am discutat astfel de chestiuni cu Statele Unite. În trecut, au existat diferite semnale legate de loviturile noastre de represalii după ce rușii ne-au atacat sistemul energetic. Era cu mult timp în urmă. Astăzi, nici măcar nu mai menționăm acest lucru", a declarat Zelenski.

Zelenski a subliniat că Ucraina este capabilă să își planifice și să își execute operațiunile militare independent, folosind tehnologia internă, fără să aștepte aprobarea partenerilor.

Pe 23 august, publicația The Wall Street Journal a relatat că Pentagonul a împiedicat, tacit de mai multe luni, Ucraina să folosească rachete cu rază lungă de acţiune pentru a lovi teritoriul Rusiei.

