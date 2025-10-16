Ziua de muncă de 13 ore, aproape de realitate. Parlamentul Greciei aprobă proiectul de lege controversat

Deputaţii greci au adoptat joi un proiect de lege controversat care introduce posibilitatea unei zile de lucru de 13 ore în sectorul privat, denunţat de sindicate şi de opoziţie ca fiind "un adevărat Ev Mediu al muncii".

După două zile de dezbateri aprinse, o majoritate a deputaţilor, în special cei de dreapta aflaţi la putere, au votat în favoarea acestui text propus de guvernul conservator, care prevede că, în schimbul unei remuneraţii suplimentare, un angajat poate lucra până la 13 ore pe zi pentru un singur angajator, într-un număr limitat de zile pe an.

Una dintre principalele formaţiuni de opoziţie, Syriza (stânga), a refuzat să participe la vot, criticând o "monstruozitate legislativă, o dereglementare a muncii care atacă (...) drepturile fundamentale" ale lucrătorilor, potrivit lui Christos Giannoulis, purtătorul de cuvânt al grupului parlamentar. De două ori, pe 1 octombrie şi marţi, Grecia s-a trezit parţial paralizată de o grevă generală de protest împotriva acestei reforme.

Un angajat poate lucra 13 ore pe zi, pentru un număr limitat de zile pe an

Într-o ţară în care economia şi-a revenit după criza financiară, dar rămâne afectată de salariile mici, posibilitatea de a lucra 13 ore pe zi există deja, dar numai dacă un angajat are doi sau mai mulţi angajatori.

"Acum oferim posibilitatea (unui angajat) de a efectua aceste ore suplimentare la acelaşi angajator, fără deplasare, cu o remuneraţie majorată cu 40%", a susţinut în Parlament ministrul muncii şi securităţii sociale, Niki Kerameus. Ea a dat asigurări că acest lucru se va face pe bază de voluntariat şi că niciun angajat nu va putea fi obligat să o facă.

Kerameus a insistat asupra faptului că, în opinia sa, "există lucrători care solicită să lucreze mai multe ore", în special în sectorul turismului, unul dintre principalele motoare ale economiei în timpul verii, unde chelnerii, personalul hotelier şi bucătarii lucrează zile întregi.

Durata legală a timpului de lucru zilnic în Grecia este în prezent de opt ore, cu posibilitatea de a efectua până la trei ore suplimentare. Criticii proiectului denunţă puternica dereglementare a pieţei muncii iniţiată de premierul Kyriakos Mitsotakis de la venirea sa la putere în 2019.

"Ziua de 13 ore nu a apărut din senin"

"Ziua de 13 ore nu a apărut din senin", a subliniat Nikos Androulakis, liderul principalului partid de opoziţie, Pasok (centru-stânga). "Este noua verigă dintr-un lanţ de demontare metodică a drepturilor lucrătorilor", a adăugat el.

Însă partidul de dreapta al lui Kyriakos Mitsotakis, Noua Democraţie (ND), a subliniat scăderea semnificativă a şomajului în Grecia de la venirea sa la putere. Rata şomajului a scăzut de la 18% la 8% în 6 ani. "Guvernul instaurează o adevărată epocă medievală a muncii", a denunţat liderul Syriza, Sokratis Famellos.

Chiar înainte de votul deputaţilor, ministrul Muncii a subliniat încă o dată că această dispoziţie va fi valabilă doar până la 37 de zile pe an, adică aproximativ trei zile pe lună, şi pe bază de voluntariat. Anterior, ea denunţase "utilizarea înşelătoare a termenului "zi de 13 ore", deoarece acesta "sugerează că toată lumea ar lucra 13 ore pe zi".

Angajaţii din sectorul privat şi public au ieşit de două ori în stradă pentru a condamna "o nouă agravare a unei situaţii deja profund problematice", potrivit Confederaţiei Muncitorilor din Grecia (GSEE).

Aceasta afirmă că mulţi angajaţi nu vor avea posibilitatea de a refuza să lucreze 13 ore "având în vedere raportul de forţe dezechilibrat între angajator şi angajat, accentuat de precaritatea care predomină pe piaţa muncii". În plus, controalele efectuate de Inspectoratul Muncii sunt insuficiente, susţin oponenţii proiectului.

Avertismentul sindicaliștilor

Sindicatele consideră, de asemenea, că dreptul la o pauză obligatorie de 11 ore pe zi va fi încălcat, în special din cauza timpului necesar pentru deplasarea la locul de muncă.

În Grecia, în al doilea trimestru al anului 2025, 20,9% dintre salariaţii cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani lucrau peste 45 de ore pe săptămână, faţă de 10,8% în ansamblul UE, potrivit Eurostat. Guvernul a introdus deja posibilitatea unei săptămâni de lucru de şase zile, în special în cazul unei cereri ridicate într-un sector precum turismul.

