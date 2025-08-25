Fotografia de familie trece la un alt nivel! Nu mai sunt la modă doar portretele clasice. Acum, imaginea irisului este transformată, printr-o tehnică specială, într-o adevarată operă de artă. Noul trend a cucerit deja Instagramul și TikTok-ul și prinde teren și în România.

Olivera Rusu nu este medic oftalmolog, ci fotograf cu experiență. De peste 20 de ani surprinde povești prin obiectiv, însă acum a dus pasiunea mai departe: transformă irisul uman în spectacol vizual.

Dacă priviți acum prin obiectiv, nu vedeţi decât ochiul meu. Dar printr-o tehnică specială de fotografie, irisul se transformă într-o operă de artă. Nu există doi la fel, sunt un fel de amprentă digitală: "Avem nevoie de o cameră foto, un obiectiv macro şi un flash plus un suport de bărbie şi de frunte. Te simţi ca la oftalmolog aici".

Imaginile sunt apoi transformate în tablouri personalizate, suveniruri sau chiar cadouri inedite. "Nu ştiam că noi vedem doar 15% din ochii noştri, nu ştiam cât sunt de unici. Nu ştiam nimic despre asta. Nu ai idee câte detalii sunt într-un ochi, câte culori. Eu am ochii verzi, dar nu am ştiut că ochii verzi nu există. Aşa arată fotografia de familie a viitorului? Foarte posibil, da!", spune Olivera Rusu, fotograf.

Articolul continuă după reclamă

Povestea unei fetiţe de 11 ani cu ochii de culori diferite a marcat-o. Micuța a fost mereu victima bullying-ului din această cauză: "A fost adusă de părinţi pentru a-i spori încrederea în ea şi a-i arăta ce minunată şi diferită este. Unul albastru şi unul jumătate-jumătate, exact ca în imagine".

Tina și Alexandru se numără printre cei care vor să își imortalizeze privirea în cel mai nou trend fotografic. "Ochii sunt poarta sufletului. Am vrea să ne uităm unul în sufletul altuia din când în când şi pe perete", spun Tina și Alexandru Brulea, clienți.

Pe Denisa, imaginea ochiului a determinat-o să se informeze despre ştiinţa care analizează irisul. "Mi se pare că ochiul nu poate să mintă şi este o hartă a tuturor lucrurilor pe care le-ai făcut de-a lungul vieţii", spune Denisa Puican, client.

Editarea irisului e un proces migălos, pentru că totul se face manual, păstrând culorile originale. Dăm un ochi şi pe preţuri. Pornesc de la 189 de lei şi pot ajunge până la 650 de lei, pentru o şedinţă foto cu mai multe persoane.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰