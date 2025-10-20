Antena Meniu Search
O femeie din SUA i-a cerut lui ChatGPT numerele câştigătoare la loto. Suma uriaşă cu care s-a ales

O femeie de 45 de ani din Statele Unite a demonstrat că inteligenţa artificială poate fi şi o sursă de noroc. Aceasta a câştigat 100.000 de dolari la loterie în Michigan, după ce a jucat numerele sugerate de ChatGPT. Femeia a declarat că o mare din bani îi va pune deoparte, iar cu ceilalţi îşi va achita casa. Loteria din Michigan a menţionat, ulterior, că rezultatele tuturor extragerilor sunt aleatorii şi nu pot fi prezise cu inteligenţa artificială.

la 20.10.2025 , 10:48
Tammy Carvey, în vârstă de 45 de ani, a câștigat 100.000 de dolari la jackpotul Powerball din septembrie, după ce a folosit ChatGPT pentru a-i genera un set de numere la întâmplare, scrie The New York Post.

"I-am cerut lui ChatGPT un set de numere pentru Powerball și exact pe acelea le-am jucat", a declarat femeia pentru loteria din Michigan, după ce și-a revendicat premiul.

Patru dintre numerele generate au fost corecte, ceea ce i-a adus femeii un câștig iniţial de 50.000 de dolari. Însă ea plătise în plus şi pentru opțiunea Power Play, care i-a dublat câștigul. Astfel, a ajuns la premiul uriaș de 100.000 de dolari.

Femeia nu-şi dăduse iniţial seama ce sumă a câştigat

Nici măcar nu și-a dat seama imediat cât a câștigat, aflând suma exactă atunci când a încercat să retragă suma.

"Am citit pe Google că este un premiu de 50.000 de dolari, așa că am crezut că atât am câștigat. […] Abia când m-am logat în contul meu de pe site-ul Loteriei din Michigan mi-am dat seama că adăugasem și opțiunea Power Play la bilet și, de fapt, câștigasem 100.000 de dolari! Eu și soțul meu eram stare de șoc", a explicat femeia.

Fericita câştigătoare plănuieşte să folosească benii pentru a achita restul creditului imobiliar, iar ce rămâne va pune deoparte.

Reacţia Loteriei din Michigan

Deși a folosit inteligența artificială pentru a-și alege numerele, Loteria din Michigan a subliniat că victoria ei a fost pur și simplu o chestiune de noroc.

"Rezultatele extragerilor Loteriei sunt complet aleatorii și nu pot fi prezise folosind inteligența artificială sau alte instrumente de generare a numerelor", a precizat instituția.

