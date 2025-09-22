Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană. Amintirile lui Ethel la 116 ani: "Era atât de chipeş"
Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a făcut recent o vizită specială decanei de vârstă a umanităţii.
Britanica Ethel Caterham, în vârstă de 116 ani, locuieşte într-un centru de îngrijiri din Lightwater, Surrey, şi este ultima supravieţuitoare a regelui Edward al VII-lea, conform BBC. Ea a devenit cea mai vârstnică persoană în aprilie, după moartea călugăriţei braziliene Inah Canbarro Lucas, la vârsta de 116 ani.
După ce a dezvăluit anterior că ar fi renunţat la sărbătorirea discretă a zilei sale de naştere pentru ocazia de a-l întâlni pe rege, monarhul i-a îndeplinit această dorinţă câteva săptămâni mai târziu.
Născută la data de 21 august 1909, cu trei ani înainte de scufundarea Titanicului, Ethel Caterham a trăit Revoluţia Rusă, Marea Depresiune, două războaie mondiale şi pandemia de COVID-19.
La împlinirea vârstei de 115 ani, ea a primit o scrisoare de la regele Charles în care acesta o felicita pentru "o realizare cu adevărat remarcabilă". Joi, ea i-a spus monarhului: "Îmi amintesc când mama dumneavoastră v-a încoronat la Castelul Caernarfon".
Regele şi-a exprimat încântarea faţă de faptul că ea şi-a amintit de învestirea sa din 1969 ca prinţ de Wales, când avea 21 de ani şi a râs când Ethel Caterham i-a spus că multe fete îl plăceau. Una dintre nepoatele decanei de vârstă, Kate Henderson, a adăugat: "Ai spus asta zilele trecute, nu-i aşa? Ai spus: 'prinţul Charles era atât de chipeş; toate fetele erau îndrăgostite de el'. Un adevărat prinţ, iar acum rege". Charles a răspuns cu o grimasă jovială: "Da, ei bine, ce a mai rămas din el, oricum".
Ethel Caterham s-a născut în Shipton Bellinger, Hampshire, fiind penultima ca vârstă dintre opt fraţi. După ce a crescut în Tidworth, Wiltshire, a călătorit în India la vârsta de 18 ani, unde a lucrat ca îngrijitoare la o familie de membri ai armatei până la vârsta de 21 de ani.
Ea l-a cunoscut pe soţul său, Norman, la o petrecere în Marea Britanie în 1931, iar cei doi au avut împreună două fiice. Ethel Caterham are trei nepoate şi cinci strănepoţi.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰