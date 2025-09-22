Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană. Amintirile lui Ethel la 116 ani: "Era atât de chipeş"

Britanica Ethel Caterham, în vârstă de 116 ani, locuieşte într-un centru de îngrijiri din Lightwater, Surrey, şi este ultima supravieţuitoare a regelui Edward al VII-lea, conform BBC. Ea a devenit cea mai vârstnică persoană în aprilie, după moartea călugăriţei braziliene Inah Canbarro Lucas, la vârsta de 116 ani.

După ce a dezvăluit anterior că ar fi renunţat la sărbătorirea discretă a zilei sale de naştere pentru ocazia de a-l întâlni pe rege, monarhul i-a îndeplinit această dorinţă câteva săptămâni mai târziu.

Născută la data de 21 august 1909, cu trei ani înainte de scufundarea Titanicului, Ethel Caterham a trăit Revoluţia Rusă, Marea Depresiune, două războaie mondiale şi pandemia de COVID-19.

La împlinirea vârstei de 115 ani, ea a primit o scrisoare de la regele Charles în care acesta o felicita pentru "o realizare cu adevărat remarcabilă". Joi, ea i-a spus monarhului: "Îmi amintesc când mama dumneavoastră v-a încoronat la Castelul Caernarfon".

Regele şi-a exprimat încântarea faţă de faptul că ea şi-a amintit de învestirea sa din 1969 ca prinţ de Wales, când avea 21 de ani şi a râs când Ethel Caterham i-a spus că multe fete îl plăceau. Una dintre nepoatele decanei de vârstă, Kate Henderson, a adăugat: "Ai spus asta zilele trecute, nu-i aşa? Ai spus: 'prinţul Charles era atât de chipeş; toate fetele erau îndrăgostite de el'. Un adevărat prinţ, iar acum rege". Charles a răspuns cu o grimasă jovială: "Da, ei bine, ce a mai rămas din el, oricum".

Ethel Caterham s-a născut în Shipton Bellinger, Hampshire, fiind penultima ca vârstă dintre opt fraţi. După ce a crescut în Tidworth, Wiltshire, a călătorit în India la vârsta de 18 ani, unde a lucrat ca îngrijitoare la o familie de membri ai armatei până la vârsta de 21 de ani.

Ea l-a cunoscut pe soţul său, Norman, la o petrecere în Marea Britanie în 1931, iar cei doi au avut împreună două fiice. Ethel Caterham are trei nepoate şi cinci strănepoţi.

