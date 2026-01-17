Un diamant albastru rar, descoperit într-o mină din Africa de Sud. Piatra ar putea valora o adevărată avere

Un diamant albastru rar, de 41,82 carate, a fost descoperit în mina Cullinan, la nord de Pretoria, capitala Africii de Sud. Piatra ar putea valora o adevărată avere. Mai precis, peste 30-40 de milioane de euro. Petra Diamonds, compania care a găsit piatra, ia în considerare vânzarea acesteia în lunile următoare printr-o licitație internațională sau printr-un acord privat.

Piatra, recuperată în timpul operațiunilor miniere de rutină de săptămâna trecută și identificată prin procese standard de selecție, este în prezent supusă unor analize detaliate pentru a-i evalua întregul potențial, scrie Fan Page.

Evaluat la peste 30-40 de milioane de euro

Clasificată drept „Tip IIb”, o categorie cunoscută pentru claritatea și capacitatea sa de a conduce electricitatea, bijuteria este considerată printre cele mai valoroase din lume, atât pentru culoare, cât și pentru calitate.

Potrivit experților, valoarea sa ar putea depăși 30-40 de milioane de euro odată ce este tăiată și certificată. Petra Diamonds evaluează dacă va vinde noua piatră printr-o licitație internațională sau printr- un acord privat.

Odată șlefuit, diamantul va pierde în carate, dar va câștiga valoare datorită strălucirii și calității tăieturii sale. În urma anunțului dramatic, acțiunile Petra au crescut cu peste 17%.

Se pare că diamantele atât de mari și de această calitate se găsesc doar o dată sau de două ori pe deceniu. În plus, aproape toate diamantele albastre extraordinare din istorie provin din mina Cullinan.

De fapt, acest loc este faimos pentru că a produs Diamantul Cullinan în 1905. Este cel mai mare diamant brut descoperit vreodată, care astăzi face parte din Bijuteriile Coroanei Britanice.

Printre recordurile anterioare se numără Oppenheimer Blue (14,62 carate, aproximativ 53 de milioane de euro) și Blue Moon of Josephine (12,03 carate, aproximativ 45 de milioane de euro), ambele vândute la o licitație la Geneva.

În noiembrie anul trecut, „Mellon Blue”, un diamant albastru de 9,51 carate montat într-un inel, s-a vândut la o licitație la Geneva pentru peste 25 de milioane de dolari. Anunțul a venit de la renumita casă de licitații Christie's, care a subliniat că prețul pentru această piatră de o „claritate excepțională” era în conformitate cu estimările inițiale.

