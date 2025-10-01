Emanuel Ungureanu, deputat USR și membru în Comisia de Sănătate, a anunțat că va depune joi o plângere penală la Parchetul General împotriva conducerii Spitalului pentru Copii "Sf. Maria" din Iași, după moartea a șapte copii infectați cu bacteria Serratia. Acuzațiile vizează abuz în serviciu și grave nereguli în gestionarea fondurilor publice, conform unui raport al Curții de Conturi. Ungureanu spune că 10 copii, nu 7, au murit anul acesta acolo din cauza unor bacterii nosocomiale.

Deputatul USR susține că, potrivit unui raport al Curții de Conturi, conducerea Spitalului pentru Copii "Sf. Maria" din Iași a refuzat să achiziționeze servicii de curățenie și a făcut contract cu o firmă de partid. Potrivit documentului citat, valoarea contractului a fost de 351.000 lei pentru doar două luni. Mai mult, unitatea medicală ar fi achiziționat telefoane de lux și catetere de proastă calitate, după cum a reclamat inclusiv un medic din spital. În același timp, mai sunt acuzații că există saloane fără chiuvete, deși s-au investit milioane de euro în acest spital.

Spitalul Sfânta Maria din Iaşi a fost renovat în întregime, iar lucrările au fost finalizate în 2023. În iunie, spitalul s-a confruntat cu un focar de infecție cu Klebsiella, în urma căruia trei copii și-au pierdut viața. Directorul medical de atunci a fost între timp promovat în funcția de manager, mai acuză Emanuel Ungureanu.

Noi acuzaţii la spitalul din Iaşi

În această seară sau cel târziu mâine dimineața ar urma să fie făcut public rezultatul raportului Corpului de Control, care este în continuare prezent aici, la Iași, încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Sunt multe documente de verificat și discuții de purtat atât cu cadrele medicale și nu numai cu cei din unitatea sanitară implicată în acest caz.

Ministrul Sănătății a anunțat că ulterior va lua în calcul și noi demiteri dacă se va impune în funcție de ce va arăta acest raport după ce va fi făcut public și, de asemenea, anunțarea Parchetului General pentru a se lua măsuri și de ordin penal, dacă va fi cazul. Ținând cont că vorbim despre un număr mare de copii care și-au pierdut viața fiind internați pe secție de terapie intensivă a acestui spital de copii cel mai mare din zona Moldovei.

Între timp au apărut în spațiul public și noi informații cu privire la situația de pe secțiile de terapie intensivă. Ar fi apărut primele cazuri de infecție cu această bacterie încă din luna august la doi copii. Unul ar fi fost transferat la București, iar celălalt și-a pierdut viața, dar ar fi fost mutat de pe o secție de terapie intensivă pe cealaltă, unde în cele din urmă s-a depistat și focarul la jumătatea lunii septembrie. Sunt acuzații făcute care, deocamdată, nu au fost nici confirmate nici infirmate de către conducerea spitalului pentru că refuză până în acest moment să iasă să discute sau să spună noi lămuriri cu privire la aceste situații.

Au transmis doar că iau în calcul să facă eventual anunțuri abia săptămâna viitoare cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat pe secția de terapie intensivă de aici care rămâne în continuare închisă până când se va lămuri totul. A fost depistată o probă pozitivă într-adevăr în scurgerea unei chiuvete de pe secția de terapie intensivă dar nu aceea ar fi sursa de infectare, cel mai probabil vorbim despre un pacient de la care ar fi pornit totul dar încă se fac verificări aici și rămâne de văzut ce alte măsuri vor mai fi luate.

Ce arată rapoartele Curţii de Conturi

Ungureanu: 10 copii au murit la Spitalul Sfânta Maria din cauza unor bacterii nosocomiale

"În fiecare zi aflăm lucruri oribile despre ce s-a întâmplat la Spitalul Sfânta Maria. Vreau corectez o informaţie: avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu şapte. Din luna iunie, am mai avut un focar acolo de Klebsiella. O bacterie foarte puternică, foarte toxică, care a luat viaţa altor copii. Pe vremea aceea, aduceţi-vă aminte, director medical era aceeaşi doamnă care a ajuns apoi manager. Vreau să înţelegeţi foarte clar - mor nişte copii în condiţii suspecte pe Secţia ATI şi directorul medical este premiat să fie manager. În iunie mor copiii, în luna iulie această doamnă este premiată şi pusă manager. După ce mai mor încă şapte copii, aceeaşi doamnă nu este eliminată complet din structura de conducere a spitalului, ci este repusă în funcţia de director medical. Mâine, la primă oră, voi depune o plângere penală împotriva conducerii Spitalului Sfânta Maria pentru grave fapte de abuz în serviciu, care sunt documentate într-un raport al Curţii de Conturi din decembrie 2024", a declarat Ungureanu, la Parlament.

El a precizat că în raportul Curţii de Conturi este vorba despre achiziţii de echipamente, de materiale sanitare, care au fost reclamate inclusiv de medici din spital. "Un medic din spital face plângere că sunt anumite catetere folosite la copii care au o calitate slabă. Tot în raportul Curţii de Conturi scrie despre faptul că conducerea spitalului din anul 2024 a refuzat să angajeze personal de curăţenie şi a preferat să achiziţioneze la suprapreţ servicii de curăţenie interne şi externe cu o firmă care a venit, aşa cum ştiţi voi, de fiecare dată de la partid. Şi a permis conducerea, atunci când spitalul se plângea că nu are bani de materiale sanitare, să cumpere vreo 80 de telefoane de lux care nu au intrat în inventarul spitalului, ci au fost folosite ca obiecte personale de către angajaţii spitalului. Voi cere Parchetului să verifice achiziţia de biocide", a subliniat deputatul USR.

Emanuel Ungureanu a adăugat că va solicita Parchetului să cerceteze inclusiv achiziţia de mobilier, pentru că sunt suspiciuni că "s-a cumpărat mobilier de proastă calitate, care nu putea să fie dezinfectat". "Sunt saloane care nu au chiuvetă. S-au încălcat normativele atunci când s-au băgat milioane de euro în acel spital. DSP-ul, director medical, managementul nu au respectat normele. În clipa în care nu poţi să ai un loc potrivit unde să faci o igienă corespunzătoare a mâinilor, degeaba faci un spital de zeci de milioane de euro, dacă acolo nu se respectă cu stricteţe normele care sunt în vigoare. Din toate motivele acestea şi altele care sunt cuprinse în raportul Curţii de Conturi, mâine dimineaţă voi face o plângere la Parchetul General pentru ca procurorii să stabilească cu precizie care este cauza morţii acestor copii. Vorbim de abuz în serviciu, de neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave sau alte fapte penale pe care le vor descoperi procurorii. De ce nu avem instituţii ale statului care să ne fi spus deja care sunt vinovaţii - este o întrebare la care trebuie să răspundă şi Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean Iaşi, pentru că de câteva zile băjbâim în privinţa vinovaţilor pentru moartea nu a şapte copii, ci a zece, pentru că este al doilea focar major confirmat pe aceeaşi Secţie ATI la interval de şase luni", a transmis Ungureanu.

