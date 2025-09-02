Angajaţii din primării ameninţă că vor bloca activitatea în administraţia locală dacă Guvernul aplică planul de concedieri. I-au dat lui Ilie Bolojan termen până pe 15 septembrie să retragă proiectul reformei, altfel intră în grevă generală. Mulţi edili spun că nu se pot descurca fără oamenii pe care ar trebui să-i dea afară şi ameninţă chiar că vor demisiona.

Primarii din toată ţara se plâng că duc oricum lipsă de angajaţi şi nu îşi permit să mai dea afară. La Baloteşti, Ilfov, primarul ar trebui să renunţe la 15 din cele 56 de posturi ocupate.

"Nu cred că primarii vor accepta această situaţie. […] Poate nu s-a întrebat nimeni dacă ies 4.000 de primari în Piaţa Victoriei" a spus primarul localităţii Baloteşti, Cristian Ştefan Pretorian.

Ameninţările cu protestele din partea primarilor sunt dublate de cele ale sindicatelor din administraţie, care au cerut renunţarea la reformă. În caz contrar, spun că încep greva generală din 15 septembrie.

"Nu avem de unde 45%. N-am mai avea cu cine să lucrăm, să fim eficienţi. […] Păi atunci să nu mai există administraţie locală, să nu mai existe primărie, să nu mai gestionăm partea asta" a spus secretarul general al primăriei Baloteşti, Mariana Cojocariu.

Angajaţii sunt supăraţi şi pe îndemnul premierului de a-şi căuta joburi în mediul privat, în caz de concediere.

"Nu m-aş duce la privat, pentru că m-am învăţat aici, m-am acomodat, îmi place munca cu publicul" a spus Simona Surbăceanu, angajată la Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Baloteşti.

"Ne este teamă, avem şi copii, avem şi rate. Nu se găseşte aşa uşor un serviciu" a spus o altă angajată a primăriei Baloteşti, Rodica Avramescu.

"Să vină oamenii care taie 40% sau cât taie şi să facă ce facem noi în fiecare zi aici, cu toată lumea. Şi atunci să vedem de unde mai taie, dacă mai taie cineva, ceva" a spus Ion Mădălin, angajat al primăriei Baloteşti.

Primarii susţin că reducerea personalului ar bloca activitatea administraţiei locale

Edilii spun că reducerea numărului de posturi ar însemna oricum blocarea activităţii în administraţia locală. Şi îndeamnă guvernul să caute alte surse de economie la buget.

"Dacă se ajunge la reducerea atât de substanţială încât să nu-mi mai pot desfăşura activitatea, nici nu mai intenţionez să o mai fac. Am să mă retrag. […] Sunt situaţii în care, dacă se reduce un post din anumite agenţii, face cât o reducere a 10 salariaţii din administraţia locală" a spus primarul localităţii Dobrovţ din Iaşi, Cătălin Mărtinuș.

Primarii sunt nemulţumiţi şi de criticile premierului legate de localităţile care trăiesc din bugetul central şi nu din încasări. Este şi cazul comunei Ploșcoș, cea mai mică localitate din Cluj, unde cei 500 de locuitori sunt majoritar ţărani.

"Dacă ar fi ca comunele să se descurce doar din încasările proprii, 90% ar trebui să-şi declare falimentul. Bugetul unei ţări trebuie calculat altfel, nu neapărat după modul de încasare a banilor. […] Noi nu putem genera bani, dar de pe câmpiile noastre, oferim hrană" a spus Ioan-Daniel Aitoneanu, primarul localităţii Ploşcoş, din Cluj.

Altă nemulţumire ţine şi de modul în care sunt întocmite organigramele în administraţia locală.

"Asistenţă socială, 6 posturi. Aici, practic, este vorba de asistenţii personali ai persoanelor cu grad de handicap foarte grav care apar tot la noi în organigramă" a mai spus Aitoneanu.

Până la intrarea în grevă generală, sindicatele din administraţie au cerut să fie primite la guvern. Blocarea activităţii va fi precedată de o grevă de avertisment, în care activitatea va fi sistată în primării timp de două ore.

