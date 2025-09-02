Bolojan, deadline de 2 săptămâni pentru reforma administraţiei locale. Ce a decis coaliția la Cotroceni

Premierul Ilie Bolojan a dat un deadline la întâlnirea de la Cotroceni de marți, în care președintele Nicușor Dan a încercat să dezamorseze criza din coaliție, au declarat surse politice pentru Observator. Deocamdată, nu se pune problema ca premierul să demisioneze, dar ar putea pleca dacă, până la mijlocul lunii septembrie, reforma administrației locale nu iese așa cum își dorește sau cât mai apropiată de viziunea sa.

Două ore și jumătate a durat întâlnirea de marţi de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu, liderul USR Dominic Fritz și liderul UDMR Kelemen Hunor.

Liderii coaliției au stabilit practic să refacă reforma administrației locale ținând cont de observațiile tuturor, până la mijlocul lunii septembrie, au declarat surse politice pentru Observator. Liderii partidelor din coaliție au analizat impactul concedierilor, iar premierul Bolojan a explicat câte posturi ocupate s-ar desființa pe diferite procente.

Surse politice au declarat pentru Observator că va fi creat un grup de lucru cu oameni de la fiecare partid, care să lucreze la noul proiect pentru reforma administrației locale. Toate partidele vor veni cu propuneri.

Şeful executivului a cerut susținerea președintelui Nicușor Dan pentru reforme, iar șeful statului i-a spus că ar fi bine să fie mai flexibil în negocierile din coaliție.

Pentru moment nu se pune problema ca premierul să demisioneze, totuși Bolojan a transmis că dacă peste două săptămâni situația rămâne la fel, atunci el se poate retrage din funcție.

Amintim că mărul discordiei din coaliție a ajuns în acest moment reforma administrației locale. Ilie Bolojan a declarat marţi dimineaţă că propunerea inițială venită de la Ministerul Dezvoltării, de reducere cu 25% a posturilor, era un "fake" pentru că a verificat cifrele și a realizat că dacă s-ar aplica, impactul economic ar fi aproape de zero pentru că nu s-ar desființa niciunul din posturile ocupate în prezent în primării și consiliile județene. El a explicat că dacă s-ar aplica un procent de 40%, cum a propus la discuțiile în coaliție, atunci asta ar însemna desființarea efectivă a 13.000 de posturi din administrația locală.

Social-democrații nu sunt însă de acord cu această variantă. Sorin Grindeanu a declarat luni seara că nu va accepta niciodată acest procent de 40-45% propus de premier. Bolojan a prezentat marți dimineața, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, modificările care ar trebui să aibă loc în ceea ce privește funcționarea administrației locale din România.

