Coaliţia este tot mai şubredă! După ce Ilie Bolojan a ameninţat că va demisiona din functie dacă PSD şi UDMR vor bloca reforma administratiei locale, liderii de la guvernare au fost chemaţi la discuţii de preşedintele Nicuşor Dan.

Ce ştim clar în acest moment este că deocamdată nu se mai pune problema ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze. Au fost astăzi aproape trei ore de negocieri tensionate la Palatul Cotroceni, iar surse politice spun că în urma discuţiilor, preşedintele Nicuşor Dan a reuşit să aplaneze criza de la vârful coaliţiei de guvernare cel puţin două săptămâni, până la jumătatea lunii septembrie. Şeful statului ar fi ajuns la un compromis cu liderii partidelor din coaliţie, după ce premierul Ilie Bolojan a avertizat în ultimele zile că ar fi gata să se retragă din funcţie dacă PSD şi UDMR vor bloca reforma administraţiei locale.

Proiectul pentru reforma administraţiei urmează să fie refăcut, pentru a ajunge la un acord în Coaliţie

Concret, surse politice spun că în următoarele două săptămâni, proiectul pentru reforma administraţiei locale ar urma să fie refăcut. Va exista un grup de lucru la vârful coaliţiei de guvernare, astfel încât în final să se ajungă la un acord politic în Coaliție, inclusiv cu liderii din PSD și UDMR. Surse observatori spun că Sorin Grindeanu a propus astăzi în discuțiile purtate la Palatul Cotroceni o reducere de 10% a cheltuielilor din administrația locală.

Articolul continuă după reclamă

Însă în viziunea Partidului Social-Democrat fiecare primărie și fiecare Consiliu Județean din România ar trebui să decidă separat cum va aplica această reducere de 10% dacă ar fi cazul să taie din salarii, dacă ar trebui mai degrabă să concedieze o parte dintre funcționari sau dacă ar trebui să reducă cheltuielile cu alte instituții din subordine. Marius, Ilie Bolojan a vorbit astăzi despre o reformă fake propusă de Ministrul Dezvoltării.

Proiectul care ar fi trebuit să ducă la o reducere de 25% a personalului din primării și din consiliile județene. Ilie Bolojan susține că a verificat personal aceste cifre și a ajuns la concluzia că dacă ar fi aplicat reducerea în forma propusă de Ministerul Dezvoltării, atunci ar fi fost o reformă cu efecte zero, pentru că nu s-ar fi aplicat pentru posturile ocupate în prezent în administrația locală, ci ar fi afectat doar posturile vacante. Altfel, surse care au participat astăzi la discuțiile de la Palatul Cotroceni spun că Ilie Bolojan i-a cerut președintelui Nicușor Dan să susțină mai clar reformele inițiate de guvern, asta în timp ce șeful statului la rândul său le-a cerut partidelor să comunice mai bine, să nu se mai atace cel puțin în spațiul public și de asemenea i-ar fi recomandat premierul lui Ilie Bolojan să fie ceva mai flexibil în negocierile cu liderii Coaliției de Guvernare.

Ilie Bolojan susţine că vrea tăieri mai mari de posturi

În prima sa conferință de presă după ce a amenințat cu demisia, Ilie Bolojan a spus clar: vrea tăieri de posturi mai mari decât cele din planul inițial.

"Când a apărut propunerea de 25% reducere, lucrurile sunau bine. Atunci când propui reduceri trebuie să ai reacții. Dacă nu ai reacție, trebuie să îți pui întrebarea ce se întâmplă. Făcând analiza, am constatat că propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25% era un fake, în realitate, cu efecte nule" a spus premierul României, Ilie Bolojan.

Explicaţia pentru declaraţia premierului?

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"În jumătate din unitățile administrative din România ar trebui făcute reduceri de personal" a declarat premierul Ilie Bolojan.

Iancu Guda: Ceea ce avem nu mai corespunde realităţilor din România

În loc să scadă, cheltuielile cu administrația locală au crescut cu 10% anul acesta. Asta în condiţiile în care multe primării nu reușesc nici măcar să-și acopere salariile din banii pe care îi strâng.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit surselor Observator, la întâlnirea de la Cotroceni, Nicuşor Dan l-ar fi întrebat pe premier care ar fi economia adusă la buget în urma disponibilizărilor din administraţia locală. Pentru că Ilie Boljan nu ar fi avut cifrele, preşedintele a făcut calculele pe loc şi i-a arătat că ar fi vorba de 1,2 miliarde de lei.

Se vehiculează ideea unei noi majorări de TVA

Sutele de măsuri din pachetele unu şi doi ar reduce deficitul la doar 8%, deşi ţinta era de 7%. În acest context, tot mai multe voci ar fi vehiculat ideea unei noi majorări de TVA, la 23 sau chiar 24%.

"Dacă ținem zona de cheltuieli sub control și luăm măsurile asumate prin programul de guvernare, sunt convins că nu se va pune problema unei creșteri de TVA sau de alte taxe începând de anul viitor" a mai spus premierul României, Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan vine și cu o soluție pentru bugetarii care vor fi concediați: firmele private îi pot angaja. În următoarele 2 săptămâni, Coaliția va reanaliza procentele propuse de premier și urmează noi negocieri legate de restructurare.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰