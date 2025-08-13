Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a declart că George Simion nu poate vorbi în numele popprului, care s-a exprimat la vot. Reacţia acestuia vine după ce liderul AUR a declarat că vreasă să guverneze, din toamnă, alături de PSD, cu condiţia ca premier să fie Călin Georgescu.

AUR vrea să guverneze alături de PSD. Replica lui Alfred Simonis: "Simion nu poate vorbi în numele poporului"

Alfred Simonis, unul dintre cei mai vocali lideri ai PSD, spune că AUR nu este în măsură să facă recomandări.

”Domnul Simion nu poate vorbi în numele poporului în niciun fel. S-a văzut asta şi la alegerile pe care le-a pierdut cu diferenţă imensă în defavoarea lui Nicuşor Dan. Poporul s-a exprimat la vot, prin urmare, nu ascultăm recomandări de la nimeni. PSD este un partid care a rămas permanent conectat la nevoile românilor. S-a văzut şi asta la vot. Iertaţi-mă, am câştigat alegerile parlamentare, nu pe cele prezenţiale, dar cele unde a candidat partidul au fost câştigate de către noi. Am pierdut cele unde au candidat nişte reprezentanţi ai partidului. Nu sunt atent la ce spune domnul Simion, cu alte cuvinte”, a spus Alfred Simonis.

Reacţia lui Alfred Simonis vine după ce George Simion a declarat că venirea AUR la guvernare este "inevitabilă".

"PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”, susţine liderul AUR, George Simion.

Alfred Simonis a profitat de ocazie şi le-a luat din nou apărarea social-democraţilor, pe care tot mai multe voci îi acuză de situaţia dezastruoasă în care se află ţara. Acesta a precizat că PSD nu a fost tot timpul la guvernare.

”Suntem într-o fază în care toată lumea are senzaţia că trebuie să decontăm noi toate măsurile luate de 30 de ani. Ştiu că ne place să credem că am fost 35 de ani la guvernare. Nu e adevărat, e fals. Eu am 39-40 de ani de viaţă. Nu pot deconta eu ce-au făcut acum 35 de ani înaintaşii unui partid sau ai altuia", a declarat Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Deşi neagă orice posibilă asociere cu AUR, Alfred Simonis continuă să critice măsurile luat de Guvernul Bolojan. Acesta spune că o reformă substanţială trebuie începută cu cheltuiele nejustificate ale statului român, nu cu creşteri de taxe şi oprirea investiţiilor.

