Bolojan, despre creşterea TVA: S-a discutat doar de zona HORECA. Se va face o analiză în toamna acestui an

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că singura discuție privind o posibilă majorare a TVA a vizat sectorul HORECA. Acesta a precizat că, la instalarea Guvernului, s-a convenit menținerea cotei reduse de 11%, urmând ca în toamnă să fie făcută o analiză. Dacă nu se observă o conformare voluntară suficientă din partea operatorilor, este posibilă o creștere a TVA în acest domeniu, scrie News.ro.

"Nu s-a pus această problemă. Am mai fost întrebat şi astăzi despre discuţiile legate de creşterea de TVA. Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19% la 21%, a fost situaţia TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei Horeca, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească. Şi am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, se ar putea menţine TVA-ul", a spus premierul Ilie Bolojan la Digi24.

Bolojan: Încerc să fiu cât se poate de realist

Şeful Executivului a precizat că, "dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creştere de TVA, dar doar în sectorul HORECA".

Articolul continuă după reclamă

"Eu caut să fiu cât se poate de corect cu România. Am grijă de ce vorbesc şi încerc să fiu cât se poate de realist şi de responsabil. Ce trebuie înţeles, ca să putem trece peste această perioadă dificilă, ca să putem crea condiţii pentru creştere economică, pentru dezvoltare, va dura o perioadă de şase luni de zile, probabil, până spre vara anului viitor, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri", a menţionat premierul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰