Bolojan, despre reforma ASF, ANRE şi ANCOM: Scheme de personal umflat şi salarii rupte de realitatea economică

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul comun al Parlamentului, privitor la reforma ANCOM, ANRE şi ASF, că aceste autorităţi au ajuns de-a lungul anilor să abiă scheme de personal umflat artificial şi că s-a ajuns la niveluri de salarizare care nu mai au nicio legătură cu realităţile economice.

"Guvernul României îşi angajează răspunderea în faţa Parlamentului pentru reforma a trei dintre cele mai importante autorităţi de reglementare din ţara. Autoritatea de Supraveghere financiară, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. Toate trei au fost create pentru a păstra un echilibru în trei dintre cele mai importante pieţe, cea a energiei, cea financiară şi cea de telecomunicaţii. Din păcate, aceste autorităţi de reglementare şi control au ajuns de-a lungul anilor să aibă scheme de personal umflat artificial şi, mai grav, să ajungă la niveluri de salarizare care nu mai au nicio legătură cu realităţile economice din această ţară", a spus premierul în plenul Parlamentului la asumarea răspunderii pe pachetul reformei autorităţilor de reglementare.

Ilie Bolojan a precizat că acest proiect de lege pune ordine şi introduce reguli clare.

Bolojan, despre ASF, ANRE şi ANCOM: Este anormal să avem un aparat administrativ supradimensionat

"Prin această lege se propune o restructurare a autorităţilor autonome, ASF, ANRE şi ANCOM. În primul rând, o propunere de reducere de personal. Se va reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor de suport. Este anormal să avem un aparat administrativ supradimensionat, în comparaţie cu cel de specialitate", a explicat premierul.

El a menţionat că în al doilea rând, se propune restructurarea organigramelor.

"Noile structuri trebuie să respecte reguli clare. Compartimente care nu pot depăşi 20% din totalul posturilor nu mai pot fi create funcţii fără corespondent în clasificarea ocupaţiilor din România şi se vor elimina suprapunerele de atribuţii. În al treilea rând, nivelul remuneraţiilor. Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul şi indemnizaţia conducerii. Dacă le cerem cetăţenilor să accepte reguli de disciplină bugetară, nu putem să menţinem în paralel conduceri care câştigă venituri de câteva ori mai mari decât demnitarii statului", a arătat el.

Bonusurile pe care conducerile şi le pot acorda rămân suspendate

Şeful Executivului a anunat că, de asemenea, se limitează bonusurile pe care şi le pot acorda conducerile, maxim de două ori indemnizaţia brută lunară pentru funcţia de ministru.

"Pentru următorii ani, aceste bonusuri vor rămâne suspendate. Era nevoie de aceste măsuri pentru a nu mai repeta situaţia în care conducerea îşi dădea singură prime fără limite, chiar şi în perioada în care companiile din pieţe pe care le supravegheau dădeau faliment cu urmări majore asupra consumatorilor", a afirmat Ilie Bolojan.

"Nu în ultimul rând, introducem transparenţa. Legea prevede obligaţia ca organigramele şi nivelurile de salarizare să fie publicate pe site-urile instituţiilor este un gest de respect faţă de români şi un exerciţiu de responsabilitate. Aceste măsuri împăresc autorităţile de reglementare şi control. Ele nu trebuie să fie percepute doar ca locuri unde se recompensează clientela sau unde se perpetează privilegii. Trebuie să fie exemple de profesionalism, eficienţă şi integritate", a mai spus premierul.

