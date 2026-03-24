Bolojan, întrebat dacă o să mai avem o coaliţie de guvernare după Paşte: "Rămâne de văzut"

Tensiunile din coaliţia de guvernare par mai intense ca niciodată, amplificate şi de tulburările sociale şi economice din această perioadă. Cele două mari partide din coaliţie, PSD şi PNL, se ameninţă reciproc cu ieşirea de la guvernare.

Întrebat dacă România va mai avea o coaliţie de guvernare şi după Paşte, premierul Ilie Bolojan a evitat un răspuns direct. Bolojan îi acuză pe cei din PSD că au încălcat protocolul Coaliţiei şi spune că escaladarea conflictelor politice riscă să afecteze încrederea în actul de guvernare și să întârzie măsurile necesare pentru stabilizarea pieței și protejarea populației.

"Rămâne de văzut. Ar fi bine să avem în vedere că contextul este dificil și că avem deficit. Aceste constrângeri și urgențe presupun un guvern stabil, care nu poate fi stabil dacă nu se bazează pe o coaliție stabilă. Este greu cu patru partide. PSD a escaladat o zonă de conflict și a încălcat protocolul. Ține de responsabilitatea între parteneri", a declarat Ilie Bolojan pentru Euronews.

