Bolojan, pentru Bloomberg: Riscul de incapacitate de plată e foarte mare după ani de deficite ridicate

Premierul României, Ilie Bolojan, a avertizat că țara s-ar putea confrunta cu un r isc de incapacitate de plată dacă guvernul nu pune capăt, urgent, anilor de cheltuieli excesive. Într-un interviu acordat Bloomberg, el a declarat că următoarele șase luni sunt cruciale pentru aplicarea unor măsuri radicale de austeritate, în pofida nemulțumirii publice și a tensiunilor din coaliția de guvernare.

"Riscul de incapacitate de plată este foarte mare după ani de deficite ridicate. Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil va fi unul foarte rău", a declarat premierul Ilie Bolojan, fost primar cunoscut pentru stilul său reformist dur, scrie publicaţia Bloomberg.

Anul trecut, deficitul bugetar al României a depășit 9% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Noul guvern a adoptat în iulie un pachet de măsuri fiscale cu obiectivul de a coborî deficitul sub 6% în 2025, pentru a recâștiga încrederea investitorilor și a menține accesul la fondurile europene.

Prima evaluare majoră va avea loc în octombrie, când Comisia Europeană va analiza planul de ajustare fiscală. Și agențiile de rating urmăresc atent situația: S&P Global Ratings a confirmat în iulie calificativul României la limita inferioară a categoriei "investment grade", cu perspectivă negativă; Fitch Ratings ar putea publica o nouă evaluare vineri, iar Moody’s, în septembrie.

Tensiuni în coaliţie

Tensiunile din coaliția de guvernare s-au amplificat după ce PSD, cel mai mare partid din alianță, a amenințat cu boicotarea ședințelor dacă nu sunt eliminate pensiile speciale și dacă se reduc fondurile pentru o autostradă nouă și pentru un program local controversat de dezvoltare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că România trebuie să se pregătească pentru o posibilă recesiune, având în vedere necesitatea unor noi reduceri de cheltuieli, inclusiv în investițiile publice.

Bolojan a apărat creșterea TVA și tăierea fondurilor pentru consum, susținând că, deși vor încetini economia, aceste măsuri previn o prăbușire completă. Planurile guvernului includ și atragerea de capital privat în companiile de stat, prin listarea la bursă a unor pachete minoritare din societăți precum Aeroporturile București și furnizori de energie, mai scrie sursa citată. "Când există vești bune, mulți politicieni se înghesuie să le prezinte. Când lucrurile merg prost, foarte puțini rămân", a concluzionat premierul.

