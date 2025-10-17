Bolojan vrea alegeri pentru Bucureşti în noiembrie sau decembrie: "Trebuie organizate în spiritul legii"

Premierul Ilie Bolojan a declarat că va propune, în cadrul coaliției, ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate fie în ultima duminică din noiembrie, fie în prima duminică din decembrie, informează Agerpres.

Bolojan a spus că PSD a ridicat în coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu şi nu vede nicio problemă de a respecta acest lucru, chiar dacă nu a fost discutat în protocolul iniţial la coaliţie.

"Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, (...) trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii şi în interesul bucureştenilor. Pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, şi alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenţionat este domnul Bujduveanu şi face tot ce ţine de el - azi a fost prezent la faţa locului (exploziei din Rahova - n.r.). Personal, cred că putem organiza alegerile la Bucureşti cât mai repede în final de noiembrie, început de decembrie", a afirmat Bolojan, la Radio România Actualităţi.

El a mai spus că nu vede o problema de a respecta condiţia PSD ca fiecare partid din coaliţie să aibă candidat propriu.

"Calendarul ne permite şi voi susţine săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie. Dar PSD a ridicat în coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul iniţial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în Bucureşti", a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul a arătat, legat de posibilitatea funcţionării coaliţiei fără unul dintre partide, că "dacă s-ar şubrezi numărul de parlamentari ai coaliţiei, guvernarea ar fi mai dificilă".

"În ceea ce priveşte funcţionarea actualei coaliţii fără unul dintre partide, la modul aritmeticii parlamentare pe care o avem, dacă vrei să ai capabilitate şi stabilitate de a pune anumite reglementări în practică, trebuie să ai o majoritate parlamentară stabilă. În momentul în care nu o mai ai, apare o problemă. Şi aşa, cu toate că avem înţelegeri explicite că nu vom iniţia proiecte de legi care să aibă impact financiar, vedem comportamente ale unor colegi, nu mă apuc cum să critic partidele, care nu respectă acest lucru. Deci şi aşa e foarte greu să ţii patru partide într-o coaliţie, care au, teoretic, o majoritate stabilă în Parlament. Dacă s-ar şubrezi numărul de parlamentari ai coaliţiei, guvernarea ar fi mai dificilă", a explicat Ilie Bolojan.

El a subliniat că este în interesul României să fie o guvernare stabilă, "dar nu o stabilitate de aceasta mormântală, care nu face nimic, care se blochează, care e gripată în permanenţă, ci o stabilitate serioasă, care este perseverentă să ia decizii".

"Şi cred în responsabilitatea partidelor, ştiind în ce situaţie este România. Şi eu, personal, cred că, cu cât este mai stabilă coaliţia, cu atât capacitatea de a face lucruri este mai mare. Sper să nu ajungem în alte situaţii, sunt de evitat, din punctul meu de vedere", a mai adăugat premierul.

