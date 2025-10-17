Bucureştenii şi-ar putea alege primarul pe 30 noiembrie sau pe 7 decembrie. Este calendarul anunţat azi de premierul llie Bolojan. PSD ar fi de acord cu acest scenariu cu o singură condiţie: să nu existe o alianţă între PNL şi USR, iar fiecare partid din Coaliţie să aibă un candidat propriu. În acest caz, Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă ar putea duce o luptă în trei pentru Primăria Capitalei.

"Personal, cred că putem organiza alegeri la București cât mai repede în final de noiembrie, început de decembrie. Mai permite calendarul? Calendarul ne permite. Voi susține săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Tensiuni în coaliție: PSD amenință cu ruperea

Anunţul premierului vine pe fondul unor negocieri tensionate. PSD a ameninţat că va rupe Coaliţia de guvernare, dacă PNL şi USR vor avea un candidat comun pentru Primăria Capitalei.

Articolul continuă după reclamă

Grindeanu: "De bună credinţă am intrat în această Coaliţie. Nu să fim trataţi ca şi ruda săracă şi să fim puşi la colţ şi facem alianţe numai când vrem noi."

Reporter: Dreptul la vot în Bucureşti este o chestiune politică de negociat în PSD?

Grindeanu: "Grindeanu: Am spus eu vreodată aşa ceva? Eu am spus de o Alianţă politică, dacă se doreşte a continua sau nu."

Reporter: Pare un şantaj politic.

Grindeanu: "Nu pare deloc! Deja sunt 10 întrebări, dacă mai aveţi alte întrebări."

Rafila: "Nu poți fi în două coaliții în același timp"

"Fiecare dintre partidele componente ale acestei Coaliţii fie au un candidat propriu fiecare dintre partide, fie există un candidat comun al Coaliţiei. E o chestiune de principiu. Nu poţi să fii în Coaliţie la Guvern şi să faci o altă Coaliţie la alegerile pentru Primăria Capitalei", a spus Alexandru Rafila, purtător de cuvânt PSD.

"PSD a ridicat în Coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în Bucureşti", a spus Ilie Bolojan.

Cine ar putea candida la Primăria Capitalei

Social-democraţii ar putea miza în Capitală pe primarul din Sectorul 4 - Daniel Băluţă sau pe fostul edil Gabriela Firea.

PNL are de ales între Ciprian Ciucu, primarul interimar Stelian Bujduveanu şi fostul ministru Sebastian Burduja, care a mai candidat şi în urmă cu un an. Asta în timp ce USR îl susţine pe deputatul Cătălin Drulă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰