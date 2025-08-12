Burduja vrea alegeri primare pentru Primăria Bucureşti: Fără candidat comun, blocul izolaţionist e favorit

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat marţi că, fără o candidatură comună sprijinită de un electorat de 25-35%, "blocul izolaţionist pleacă cu prima şansă" în cursa pentru Primăria Capitalei.

Pentru a evita această situaţie, Sebastian Burduja propune, într-o postare pe Facebook, organizarea alegerilor primare în Bucureşti, cu 45 de zile înainte de scrutin. Burduja susține că aceste alegeri ar trebui să permită selectarea celui mai potrivit candidat, avertizând că altfel voturile proeuropenilor riscă să se fragmenteze.

Burduja: un candidat unic din partea coaliţiei, cea mai bună variantă

"Putem fi cu toții de acord că cel mai bun scenariu este selectarea unui candidat unic din partea coaliției de guvernare. Este varianta responsabilă și corectă pentru alegeri într-un singur tur (legislația nu se mai poate schimba acum). Este varianta așteptată de bucureștenii care își doresc o Capitală occidentală, într-o Românie democratică, dezvoltată și demnă. O variantă este derularea unor sondaje de opinie clare. Totuși, puține mai au credibilitate. Dar un instrument care funcționează în democrațiile avansate, mai ales în SUA, sunt alegerile primare. Ele permit selectarea celui mai bun candidat al unui partid sau al unei alianțe, prin votul cetățenilor, înainte de alegerile propriu-zise", a mai declarat Sebastian Burduja.

"Sondaje de opinie clare"

Avantajele alegerilor primare în opinia liderului PNL Bucureşti

Sebastian Burduja a spus că alegerile primare deschise, propuse de el, ar avea loc cu 45 de zile înainte de alegerile locale. El a explicat că alegătorii ar trebui să se înregistreze, fie online, fie la puncte fixe, pentru a preveni votul multiplu.

Tot Burduja a menționat că votul s-ar putea desfășura fizic sau, pentru prima dată, și online, printr-un sistem securizat, agreat de toate partidele, cu observatori și toate garanțiile necesare. Fostul ministru al Energiei a mai subliniat că scopul este transparența totală, legitimitatea deplină și recâștigarea încrederii cetățenilor.

"Avantajele alegerilor primare pentru București sunt de bun-simț:

1. Unifică votul alianței civico-politice proeuropene.

2. Crește implicarea cetățenilor în procesul democratic.

3. Obligă candidații să concureze pe idei și programe, nu doar pe notorietate", a mai scris Burduja pe Facebook.

